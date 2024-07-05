Статус критически важного предприятия: как его получить и что для этого нужно, рассказал адвокат
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Для некоторых предприятий действует упрощенный порядок
Вопрос бронирования работников критически важных предприятий до сих пор до конца не решен, однако у Минэкономики есть определенный алгоритм. Он поможет определить, к какой категории принадлежит то или иное предприятие.
Об этом пишет адвокат Роман Симутин. Он рассказывает, как правильно забронировать своих работников.
Алгоритм бронирования по спискам военнообязанных в отдельных предприятиях отличается.
В частности, для государственных органов он следующий:
- Предоставление списков и справки в Минобороны (или СБУ или Службы внешней разведки) для согласования.
- Согласованные списки передаются в Минэкономики для принятия решения о бронировании.
- Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Миноборону и государственный орган.
- Государственный орган выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет сообщения в ТЦК и СП.
Для предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности:
- Представление предложений по определению предприятия критически важного соответствующего государственного органа.
- Согласование в Минобороны списков военнообязанных работников предприятия.
- Согласованные списки представляются в Минэкономики для принятия решения о бронировании.
- Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Миноборону и государственный орган.
- Предприятие выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет сообщения в ТЦК и СП.
Также у предпринимателей есть возможность забронировать своих работников через приложение "Дія ". Для этого нужно:
- Внести информацию о предприятии через "Дію".
- Минэкономики проверяет информацию и формирует Единый список.
- Предприятие представляет через "Дію" список военнообязанных работников.
- Автоматическая сверка данных о военнообязанных.
- Автоматическое бронирование в случае соответствия данных.
- Формирование подъемника о бронировании средствами "Дії".
Адвокат отмечает, что определение предприятия критически важным возможно, если оно соответствует не менее трем критериям (сумма налогов, поступлений, стратегическое значение, уровень средней ЗП, отсутствие задолженности и т.п.). Однако для определенных предприятий (топливно-энергетический комплекс, управляющие домов, медиа, международные перевозки) действует упрощенный порядок предоставления вышеуказанного статуса.
Ранее "Телеграф" писал, что в Украине нейрохирурга отправили на фронт стрелком и он погиб. Нардепка бьет тревогу, из-за отсутствия определенной системы бронирования.