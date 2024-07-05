Статус критически важного предприятия: как его получить и что для этого нужно, рассказал адвокат

Для некоторых предприятий действует упрощенный порядок

Вопрос бронирования работников критически важных предприятий до сих пор до конца не решен, однако у Минэкономики есть определенный алгоритм. Он поможет определить, к какой категории принадлежит то или иное предприятие.

Об этом пишет адвокат Роман Симутин. Он рассказывает, как правильно забронировать своих работников.

Алгоритм бронирования по спискам военнообязанных в отдельных предприятиях отличается.

В частности, для государственных органов он следующий:

Предоставление списков и справки в Минобороны (или СБУ или Службы внешней разведки) для согласования.

Согласованные списки передаются в Минэкономики для принятия решения о бронировании.

Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Миноборону и государственный орган.

Государственный орган выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет сообщения в ТЦК и СП.

Для предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности:

Представление предложений по определению предприятия критически важного соответствующего государственного органа.

Согласование в Минобороны списков военнообязанных работников предприятия.

Согласованные списки представляются в Минэкономики для принятия решения о бронировании.

Минэкономики проверяет списки и принимает решение о бронировании, направляет его в Миноборону и государственный орган.

Предприятие выдает работнику выписку из приказа Минэкономики о бронировании и отправляет сообщения в ТЦК и СП.

Также у предпринимателей есть возможность забронировать своих работников через приложение "Дія ". Для этого нужно:

Внести информацию о предприятии через "Дію". Минэкономики проверяет информацию и формирует Единый список. Предприятие представляет через "Дію" список военнообязанных работников. Автоматическая сверка данных о военнообязанных. Автоматическое бронирование в случае соответствия данных. Формирование подъемника о бронировании средствами "Дії".

Адвокат отмечает, что определение предприятия критически важным возможно, если оно соответствует не менее трем критериям (сумма налогов, поступлений, стратегическое значение, уровень средней ЗП, отсутствие задолженности и т.п.). Однако для определенных предприятий (топливно-энергетический комплекс, управляющие домов, медиа, международные перевозки) действует упрощенный порядок предоставления вышеуказанного статуса.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине нейрохирурга отправили на фронт стрелком и он погиб. Нардепка бьет тревогу, из-за отсутствия определенной системы бронирования.