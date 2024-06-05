Перевозчика в Прикарпатье оштрафовали на 68 тыс. гривен: чем отличились его водители

Перевозчик в Ивано-Франковской области вынужден оплатить рекордный штраф за масштабное нарушение габаритно-весовых норм

Защита дорог является одним из приоритетов для Укртрансбезопасности, ведь перегруженные автомобили наносят значительный ущерб дорожному покрытию и создают угрозу безопасности движения. Чрезмерная нагрузка на оси транспортных средств влечет за собой преждевременное разрушение дорожного полотна, что требует дополнительных средств на ремонт и реконструкцию дорог.

Недавно в Ивано-Франковской области инспекторы ведомства обнаружили грубое нарушение габаритно-весовых норм со стороны одного из местных перевозчиков. Во время рейдовой проверки инспекторы остановили два самосвала марок SCANIA и VOLVO, принадлежащих этому перевозчику, для прохождения габаритно-весового контроля.

Проверка показала впечатляющие результаты: превышение общей массы грузовика SCANIA составило 22,89% (46,7 т при разрешенной максимальной фактической массе 38 т), а превышение общей массы VOLVO достигло 23,9% (47,1 т при разрешенной максимальной фактической массе ). За два случая перегрузки транспортных средств нарушитель должен заплатить штраф в размере 68 000 гривен. После устранения весовых нарушений грузовики продолжили движение по своему маршруту.

Но кроме вреда дорогам, перегруженные грузовики создают опасность и для других участников движения, ведь имеют худшую управляемость и увеличенный тормозной путь, что повышает риск дорожно-транспортных происшествий. Поэтому Укртрансбезопасность призывает перевозчиков соблюдать установленные габаритно-весовые нормы. Это позволит сохранить дорожную инфраструктуру, избежать непредвиденных расходов и сохранит хорошую деловую репутацию.

Ранее "Телеграф" писал, что эти случаи, к сожалению, не единичны. За подобное нарушение в Черниговской области оштрафовали водителя грузовика на 51 тысячу.