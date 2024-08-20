Страшный сон Lamborghini и Porsche: новый хорватский суперкар побил все рекорды скорости и мощности (фото)

Этот автомобиль имеет электрический двигатель

Мир автомобильной индустрии всегда был ареной ожесточенной конкуренции и технологической гонки. Последние годы ознаменовались стремительным развитием электрокаров, уверенно вытесняющих традиционные бензиновые авто. На этом фоне особенно впечатляет достижение хорватской компании Rimac, представившей свой новый гиперкар Nevera R.

Как сообщают автомобильные издания, этот электрический монстр установил новые рекорды мощности и скорости, заставив дрогнуть даже таких гигантов, как Lamborghini и Porsche.

Невероятная мощность

Rimac Nevera R поражает своими характеристиками. Электрическая силовая установка, состоящая из четырех моторов, выдает потрясающие 2107 лошадиных сил. Это делает Nevera R самым мощным серийным автомобилем в мире, оставляя позади даже гиперкары с двигателями внутреннего сгорания.

Молниеносная скорость

Благодаря такой мощности Nevera R показывает исключительные характеристики скорости. Разгон до 100 км/ч занимает всего 1,74 секунды, а до 300 км/ч – 8,66 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 350 км/ч, но под наблюдением производителя это ограничение можно снять, позволив автомобилю разогнаться до 412 км/ч.

Технологические инновации

Nevera R оснащена полным фирменным приводом All-Wheel Torque Vectoring и режимом дрифта. Новое заднее антикрыло с фиксированным положением увеличивает прижимную силу на 15%, а аэродинамическую эффективность – на 10%. Это значительно улучшает стабильность на торможении и поворотах, позволяя проходить их на более высокой скорости.

Эксклюзивность и цена

Производитель планирует выпустить всего 40 экземпляров Nevera R. Хотя точная цена еще не объявлена, ожидается, что она превысит стоимость базовой модели Nevera, которая стоит 2,38 миллиона евро. Эксперты прогнозируют, что дополнительная плата за версию R может составить не менее 200 000 евро.

Ранее "Телеграф" также писал, что известно о новом гиперкаре Ferrari мощностью более 1000 л.с. В течение почти года создатели работали над переосмыслением первого прототипа, отмеченного прошлым летом, прежде чем он превратился в предсерийный образец.