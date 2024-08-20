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Страшний сон Lamborghini та Porsche: новий хорватський суперкар побив усі рекорди швидкості та потужності (фото)

Автор
Ірина Мазуренко Ірина Мазуренко
Дата публікації
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Найвідомішим виробникам спортивних авто і не снились такі характеристики Новина оновлена 20 серпня 2024, 12:08
Найвідомішим виробникам спортивних авто і не снились такі характеристики. Фото Rimac

Цей автомобіль має електричний двигун

Світ автомобільної індустрії завжди був ареною запеклої конкуренції та технологічних перегонів. Останні роки ознаменувалися стрімким розвитком електрокарів, які впевнено витісняють традиційні бензинові авто. На цьому тлі особливо вражає досягнення хорватської компанії Rimac, яка представила свій новий гіперкар Nevera R.

Як повідомляють автомобільні видання, цей електричний монстр встановив нові рекорди потужності та швидкості, змусивши здригнутися навіть таких гігантів, як Lamborghini та Porsche.

Неймовірна потужність

Nevera

Rimac Nevera R вражає своїми характеристиками. Електрична силова установка, що складається з чотирьох моторів, видає приголомшливі 2107 кінських сил. Це робить Nevera R найпотужнішим серійним автомобілем у світі, залишаючи позаду навіть гіперкари з двигунами внутрішнього згоряння.

Блискавична швидкість

Nevera

Завдяки такій потужності Nevera R демонструє виняткові показники швидкості. Розгін до 100 км/год займає лише 1,74 секунди, а до 300 км/год — 8,66 секунди. Максимальна швидкість обмежена електронікою на позначці 350 км/год, але під наглядом виробника це обмеження можна зняти, дозволивши автомобілю розігнатися до неймовірних 412 км/год.

Технологічні інновації

Nevera

Nevera R оснащена фірмовим повним приводом All-Wheel Torque Vectoring та режимом дрифту. Нове заднє антикрило з фіксованим положенням збільшує притискну силу на 15%, а аеродинамічну ефективність — на 10%. Це значно покращує стабільність на гальмуваннях і поворотах, дозволяючи проходити їх на вищій швидкості.

Ексклюзивність та ціна

Nevera

Виробник планує випустити лише 40 екземплярів Nevera R. Хоча точна ціна ще не оголошена, очікується, що вона перевищить вартість базової моделі Nevera, яка коштує 2,38 мільйона євро. Експерти прогнозують, що додаткова плата за версію R може скласти щонайменше 200 000 євро.

Раніше "Телеграф" також писав, що відомо про новий гіперкар Ferrari потужністю понад 1000 к.с. Протягом майже року творці працювали над переосмисленням першого прототипу, відзначеного минулого літа, перш ніж він перетворився на передсерійний зразок.

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