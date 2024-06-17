Монстр из Маранелло: что известно о новом гиперкаре Ferrari мощностью более 1000 л.с (фото)

Ferrari выпустит новый гиперкар в 2025 году

Ferrari не сбавляет обороты в разработке новых моделей. Непрерывное обновление линейки является залогом поддержания высокого спроса на автомобили культового итальянского бренда.

Поставки недавно анонсированного флагманского авто с 12-цилиндровым двигателем начнутся еще до завершения текущего года. Также ожидается, что к концу 2023 года компания даст старт производству преемника легендарного гиперкара LaFerrari, чьи технологии уже считаются революционными, пишет motor.es.

Каким будет новый гиперкар Ferrari

Однако главной премьерой Феррари в ближайшие месяцы станет презентация совершенно нового гиперкара. Впрочем, и 2024 обещает быть насыщенным для производителя. Следующее поколение модели SF90 уже скоро должно появиться на публике, о чем свидетельствуют свежие шпионские фотографии, оказавшиеся в распоряжении СМИ. В течение почти года создатели работали над переосмыслением первого прототипа, отмеченного прошлым летом, прежде чем он превратился в предсерийный образец.

Дизайн будущей новинки значительно отличается от нынешней SF90 Stradale. Кроме меньшей высоты, авто поражает предельно динамичным и обтекаемым силуэтом с длинным капотом по сравнению с коротким, но приподнятым задним свесом. В задней части хорошо просматривается очень мощный аэродинамический диффузор, обработанный желтым люминесцентным лаком на плотном материале.

Примечательно также новое расположение двух выхлопных патрубков увеличенного диаметра. Заостренные задние фонари имеют определенное сходство с оптикой представленного недавно 12-цилиндрового автомобиля, который станет наследником LaFerrari. Камуфляж скрывает большинство деталей, за исключением мощных тормозных механизмов. Однако уже подтверждено, что новинка останется электрифицированной моделью. Ее окончательное название пока неизвестно, как и спецификации силовой установки, хотя анонсированная суммарная мощность превысит 1000 л.с. В любом случае, дебют гиперкара станет одной из главных премьер 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, что в этом году Ferrari выпустит три модели авто. Информацию о них содержат в секрете.