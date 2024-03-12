Один из самых быстрых гиперкаров мира продали с аукциона за 3,4 млн долларов (фото, видео)

Это очень редкое и очень дорогое авто

В Дубае с молотка ушел очень дорогой и очень редкий гиперкар. А еще он считается одним из самых быстрых в мире.

Это Koenigsegg Agera RSR 2016 года выпуска. Его продали за 3 миллиона 380 тысяч долларов США. Об этом рассказывается на сайте аукциона Sotheby’s.

Agera RSR: что известно об этом авто

В свое время Agera RSR был самым быстрым автомобилем мира. Таких было изготовлено всего 27 экземпляров. А Agera RSR является редкой версией гиперкара, которая поставлялась только для японского рынка. Таких в мире только 3.

Под капотом у Agera RSR – безумно мощный V8 объемом в 5 литров, развивающий 1160 лошадиных сил. Он работает в паре с семиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. Гиперкар может развивать потрясающую скорость в 447 километров в час.

А на одометре здесь всего-навсего 993 километра. И это понятно, ведь на таком гиперкаре не прокатишься по обычным дорогам. Сообщается, что автомобиль имел только одного владельца в Японии до того, как он прибыл в Дубай.

Относительно дизайна экстерьер автомобиля состоит из черного кузова с красными вставками и элементами из углеродного волокна. А в салоне использованы только премиальные материалы. Сидение выполнено из кожи, есть также элементы из углеродного волокна.

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