Первый в Украине Tesla Cybertruck был замечен в Киеве: эксклюзивные фото и видео "Телеграфа"

Tesla Cybertruck позирует в столице

Tesla Cybertruck продолжает собирать на себе взгляды людей вокруг. Недавно в столице Украины снимали промо для новенького пикапа. Транспортное средство привлекло внимание многих киевлян и гостей города.

Они охотно подходили посмотреть новое творение Илона Маска, фотографировались и снимали видео. Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов также сделал несколько фотографий и роликов.

Tesla Cybertruck в Украине: что известно

Tesla Cybertruck привезли в Украину в начале августа. Сначала его увидели в Ровно, однако автомобиль там был только проездом.

Как рассказывают в компании tsk.ua, доставившей в Украину этот уникальный автомобиль, Tesla Cybertruck – это настоящее произведение технологического искусства. Он изменяет представление об авто индустрии. Его экстерьер поражает необычностью и футуристическим дизайном.

Внешний вид Tesla Cybertruck напоминает транспортные средства из фантастических фильмов. Клиновидный профиль и двухметровая грузовая платформа делают его неповторимым на дороге. Кузов изготовлен из сверхпрочной стали, что обеспечивает максимальную прочность и выносливость автомобиля.

Особенностью Cybertruck является его экзоскелет из ультражесткой нержавеющей стали. Это обеспечивает высокий уровень защиты пассажиров и долговечность кузова. Такой подход к конструкции делает автомобиль практически непробиваемым.

Tesla предлагает Cybertruck в нескольких модификациях с различными приводными опциями и мощностью моторов. Базовая версия – заднеприводная с одним мотором. Она разгоняется до 100 км/ч за 6,5 секунды и имеет запас хода до 400 км.

Двухмоторный полноприводный вариант демонстрирует удивительные показатели. Он разгоняется до 100 км/ч в 4,1 секунды и может проехать 756 км без подзарядки. Это делает его идеальным для длительных поездок.

Самая мощная модификация Cybertruck оснащена тремя моторами. Она способна разогнаться до 100 км/ч за невероятные 2,9 секунды. При этом запас хода составляет 708 км, что позволяет преодолевать значительные расстояния без остановок подзарядки.

У автомобиля уже есть украинские номерные знаки. Пикап был поставлен на украинскую регистрацию 29.08.2024 в Святошинском районе Киева.

К слову, на сайте компании указана и цена за Cybertruck – 139 999 долларов. В характеристиках указана базовая комплектация с запасом хода до 500 км и разгоном с нуля до сотни за 4,1 сек. Указано, что автомобиль привозят под заказ.

Ранее Телеграф также рассказывал, что лидер чеченцев Рамзан Кадыров также имеет Tesla Cybertruck. Он прикрутил на пикап пулемет и пообещал передать его на фронт.