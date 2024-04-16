Таких всего 93: в Украине обнаружили эксклюзивный седан BMW Alpina B8, который использовался как демо-кар

Авто имеет отличную историю

Сколько удивительных и уникальных автомобилей можно встретить в гаражах автовладельцев нашей страны! Обычно владельцы таких эксклюзивных транспортных средств держат свои "железные кони" в секрете, однако не в этот раз.

Единственный седан Alpina B8 4.6 в кузове E36 показали на фото. Соответствующие снимки опубликовал известный ценитель капсул времени Roma Urraco . Рассказываем подробнее об этом авто.

Alpina B8 4.6: что известно об этом авто

BMW Alpina B8

Таких машин было произведено всего 93, и одна из них находится на украинской регистрации. Седан Alpina B8 4.6 в кузове E36 имеет двигатель с большим количеством цилиндров, чем у оригинальной модели. Это 4,6-литровый двигатель V8, который инженеры Alpina создали, взяв за основу M60B40 от 540 и E34. Мощность двигателя составляет 333 лошадиные силы и 470 максимального крутящего момента.

BMW Alpina B8

Машина может похвастаться более плавным управлением и резким ускорением. Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механикой. Разгон с нуля до сотни занимает 5,6 секунды, а максимальная скорость составляет 280 км/ч.

BMW Alpina B8

Автоблогер рассказывает, что порядковый номер автомобиля – 4. Это значит, что именно этот экземпляр Alpina B8 использовался как демо-кар. Его показывали на выставках и разрешали тестировать на трассе.

BMW Alpina B8

Ранее "Телеграф" рассказывал о еще одной капсуле времени. Это 32-летний Buick в хорошем состоянии. Его выставили на продажу.