Пролететь полмира за 3 часа. Американцы готовят революцию в пассажирских перевозках

Boom Supersonic сократит время в воздухе более чем в 2 раза

Перелететь Атлантический океан и добраться из Лондона в Нью-Йорк можно будет за 3,5 часа. Сверхзвуковой самолет Overture может стать революцией в авиации и позволит существенно сэкономить время в пути, даже если человеку нужно добраться из одной точки в другую, расположенную за полмира.

Американская компания Boom Supersonic разрабатывает сверхзвуковой самолет Overture, который должен коренным образом изменить представление о трансатлантических путешествиях. После успешных испытаний демонстрационного самолета XB-1 в январе компания приближается к созданию сверхскоростного пассажирского лайнера. Об этом пишет Newsweek.

Самолет сможет преодолевать огромные расстояния гораздо быстрее обычных реактивных лайнеров. Например, перелет из Сан-Франциско в Токио займет всего 6 часов вместо традиционных почти 11 часов.

Специально разработанный двигатель Symphony позволит летать без громкого звукового удара. Ожидаемая стоимость билета составит около 5000 долларов США. У компании уже более 130 предварительных заказов от авиакомпаний United Airlines, American Airlines и Japan Airlines. Первые коммерческие полеты Overture запланированы к концу десятилетия.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Трамп рассказал об истребителе шестого поколения США, который развивает скорость в 2 Маха и имеет технологии "стелс". F-47 будет летать вместе с роем дронов, а такого не может делать ни один другой самолет.