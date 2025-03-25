Пролетіти пів світу за 3 години. Американці готують революцію в пасажирських перевезеннях

Boom Supersonic скоротить час у повітрі у понад 2 рази

Перелетіти Атлантичний океан і дістатися з Лондона до Нью-Йорка можна буде за 3,5 години. Надзвуковий літак Overture може стати революцією в авіації і дозволить суттєво зекономити час в дорозі, навіть якщо людині потрібно добратись з однієї точки до іншої, розташованої за пів світу.

Американська компанія Boom Supersonic розробляє надзвуковий літак Overture, який повинен докорінно змінити уявлення про трансатлантичні подорожі. Після успішних випробувань демонстраційного літака XB-1 у січні компанія наближається до створення пасажирського надшвидкісного лайнера. Про це пише Newsweek.

Літак зможе долати величезні відстані набагато швидше за звичайні реактивні лайнери. Наприклад, переліт з Сан-Франциско до Токіо займе всього 6 годин замість традиційних майже 11 годин.

Спеціально розроблений двигун Symphony дасть змогу літати без гучного звукового удару. Очікувана вартість квитка становитиме близько 5000 доларів США. Компанія вже має понад 130 попередніх замовлень від авіакомпаній United Airlines, American Airlines та Japan Airlines. Перші комерційні польоти Overture заплановані до кінця десятиліття.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп розповів про винищувач шостого покоління США, який розвиває швидкість у 2 Маха та має технології "стелс". F-47 буде літати разом із роєм дронів, а такого не може робити жоден інший літак.