Укр

Пролетели над линией фронта? Радар зафиксировал над Украиной российские пассажирские борта (фото)

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Самолеты над Украиной зафиксировали радары Новость обновлена 14 марта 2025, 07:31
Самолеты над Украиной зафиксировали радары. Фото Коллаж "Телеграф"

Один борт направлялся в Минск, другой — в Москву

В небе над Украиной радары в очередной раз зафиксировали полет двух пассажирских бортов. Оба самолета якобы пересекли закрытое воздушное пространство у линии фронта в Луганской области.

Об этом свидетельствуют данные flightradar. Отмечается, что радары зафиксировали пересечение границы 3 марта вечером, однако эти данные, скорее всего, объясняются сбоем в системе наблюдения за воздушным движением, ведь самолеты над Украиной не летают.

Один из бортов, зафиксированный над Луганской областью, — FZ1349/FDB1349. Пассажирский самолет вылетел из Дубая 3 марта в 18:10 и приземлился в аэропорту Минска в 23:40. В течение почти четырехчасового полета радары показали, что борт якобы пролетел над Луганщиной, недалеко от линии боевого столкновения.

Вторым самолетом, который также якобы пересек закрытое воздушное пространство, является SU1365/AFL1365. Этот борт направлялся из российского Ставрополя в Москву. Во время внутреннего рейса российский самолет якобы залетел на территорию Украины. Радары также зафиксировали его над Луганской областью у линии фронта.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения в Украине полностью закрыто воздушное пространство для пассажирских перевозок. Противовоздушная оборона сбивает любые цели.

Есть несколько объяснений, почему над Украиной фиксируются самолеты — передача ошибочных координат расположения воздушного судна, технические неполадки в работе наземных станций приема сигналов, перебои в работе системы GPS. Кроме того, это может быть связано с интенсивным применением в ходе войны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что над Львовом радары зафиксировали вероятный полет пассажирского самолета.

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#Украина #Самолет #Пассажирский самолет