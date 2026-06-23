Штрафы и минус права: кому в Украине срочно нужно пройти технический контроль и что нужно знать

Введение ТК является одним из условий вступления в ЕС

В Украине транспортные средства подлежат регулярному техническому контролю (техосмотру). Однако это требование распространяется далеко не на всех, и далеко не все могут знать все нюансы процедуры.

Автоюрист Александр Швец в комментарии "Телеграфу" ответил на самые частые вопросы по поводу техконтроля в Украине.

Для чего введен ТК

Введение техконтроля является одним из условий вступления в ЕС. Это приведение наших норм и стандартов к европейским.

К слову, эксперт по государственной политике по безопасности дорожного движения кампании "За безопасные дороги" Виктор Загреба в разговоре с "Телеграфом" уточнил:

"Техконтроль нужен, и это наше евроинтеграционное обязательство. В ЕС это работает по-разному: в Германии и Нидерландах — строго, в Польше и Чехии — как попало", — добавил он.

Кто и как часто должен проходить техконтроль

Сейчас проходить ТК на постоянной основе должны грузовые автомобили, пассажирские автобусы и коммерческий транспорт (такси, доставки) независимо от того, кому принадлежит транспорт.

"Написано в техпаспорте "грузовой" — нужно раз в два года пройти ТК. Пассажирские перевозки чаще", — пояснил эксперт.

Справка:

дважды в год — для автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы;

— для автобусов и специализированных транспортных средств, перевозящих опасные грузы; ежегодно — для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонны;

— для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонны; каждые два года — для легковых автомобилей, которые используются для перевозки пассажиров или грузов с целью получения прибыли, грузовых автомобилей грузоподъемностью до 3,5 тонны.

Где проходить

ТК производят специализированные СТО, имеющие лицензию и специальное оборудование.

"Процедуру отдали в частные руки, государство в лице МВД только контролирует эти учреждения. Сейчас контроль серьезный, все под видео или фотофиксацию. Пассажирский автобус, допустим, только под видео. Более того, видео сразу загружается на удаленный сервер, где проводящий ТК не имеет к нему доступа. На них ТК выдается только после проверки результата контролирующим органом", — отметил юрист.

Кто и как проверяет техконтроль

На дороге – полиция, при постановке на учет – сервисный центр. Фуры может проверять еще "Укртрансбезопасность".

"Спрашивают сам сертификат, а дальше могут инициировать проверку того, как его выдавали. Затем могут аннулировать сам сертификат и лишить фирму лицензии. Для этого ведется видеозапись процесса проверки", — сказал Швец.

Штрафы и санкции

Ответственность предусмотрена КУоАП:

Первый раз за отсутствие сертификата — 340 грн штрафа;

повторно — 850-1700 или лишение права управления до 6 месяцев.

"Штраф накладывается на водителя в первую очередь. Также может накладываться на механика автопарка за выпуск на маршрут технически неисправного ТС", — объяснил автоюрист.

Подводные камни

"Евробляхи"

"На евробляхах сейчас ездят только военные. Такого вида авто уже нет. Теоретически они проходят контроль в собственной стране", — объясняет Швец.

"Европейцы"

"Все импортируемые б/у машины проходят сертификацию при первом учете в Украине. Новые не проходят", — добавил юрист.

Техконтроль в Украине. Инфографика - "Телеграф"

Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине был введен онлайн-сервис для проверки протокола техосмотра транспортных средств.