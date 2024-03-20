В Украине введен онлайн-сервис для проверки протокола техосмотра транспортных средств: как это сделать
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Это можно сделать по трем критериям
В Украине для водителей запущен онлайн-сервис по проверке протокола обязательного технического контроля транспортных средств. Речь идет об автобусах, маршрутках, службах такси, грузовиках и т.д.
Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД. Отмечается, что развитие цифровых технологий является одной из приоритетных задач в сфере предоставления административных услуг. Как следствие это способствует улучшению качества обслуживания и доступности граждан к государственному сервису.
Следовательно, введен онлайн-сервис по проверке протокола обязательного технического контроля транспортных средств. Это касается тех, кто осуществляет грузовые, коммерческие и общественные перевозки.
Этот сервис позволит проверять наличие и действительность протокола проверки технического состояния транспортного средства по следующим критериям:
- номерной знак транспортного средства;
- номер протокола ОТК;
- VIN код.
Протоколы обязательного технического контроля, выданные после 9 февраля 2024 года, можно проверить с помощью сканирования QR-кода. Он размещен на протоколе ОТК. Алгоритмом действий при прохождении обязательного технического контроля является:
- обратиться в пункт технического контроля;
- предоставить необходимые документы;
- выполнить проверку транспортного средства;
- получить E-протокол.
Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, что нужно знать про техосмотр авто в Украине по состоянию на 2024 год. В ходе этого осмотра квалифицированные специалисты или сертифицированные станции проверяют различные аспекты автомобиля, такие как системы торможения, освещения, рулевое управление, подвеска и т.д.