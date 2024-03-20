В Украине введен онлайн-сервис для проверки протокола техосмотра транспортных средств: как это сделать

Это можно сделать по трем критериям

В Украине для водителей запущен онлайн-сервис по проверке протокола обязательного технического контроля транспортных средств. Речь идет об автобусах, маршрутках, службах такси, грузовиках и т.д.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД. Отмечается, что развитие цифровых технологий является одной из приоритетных задач в сфере предоставления административных услуг. Как следствие это способствует улучшению качества обслуживания и доступности граждан к государственному сервису.

Следовательно, введен онлайн-сервис по проверке протокола обязательного технического контроля транспортных средств. Это касается тех, кто осуществляет грузовые, коммерческие и общественные перевозки.

Этот сервис позволит проверять наличие и действительность протокола проверки технического состояния транспортного средства по следующим критериям:

номерной знак транспортного средства;

номер протокола ОТК;

VIN код.

Протоколы обязательного технического контроля, выданные после 9 февраля 2024 года, можно проверить с помощью сканирования QR-кода. Он размещен на протоколе ОТК. Алгоритмом действий при прохождении обязательного технического контроля является:

обратиться в пункт технического контроля;

предоставить необходимые документы;

выполнить проверку транспортного средства;

получить E-протокол.

Ранее "Телеграф" подробно рассказывал о том, что нужно знать про техосмотр авто в Украине по состоянию на 2024 год. В ходе этого осмотра квалифицированные специалисты или сертифицированные станции проверяют различные аспекты автомобиля, такие как системы торможения, освещения, рулевое управление, подвеска и т.д.