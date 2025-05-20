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Новые правила техосмотра 2025 года: кого касаются изменения и какие требования к авто появились

Автор
Татьяна Крутякова
Дата публикации
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Автор
Новые правила техосмотра в Украине Новость обновлена 20 мая 2025, 09:33
Новые правила техосмотра в Украине. Фото Коллаж "Телеграфа"

Вырастет и стоимость технического контроля

В Украине вступили в силу новые правила прохождения обязательного технического контроля для авто. Кроме того, с 1 июня вырастет его стоимость.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина. Новые правила начали действовать с 19 мая 2025 года.

Главные изменения:

  • Видеофиксация – обязательная, проводится во время процесса проверки конструкции и технического состояния авто;
  • Фото – со всех сторон авто с включенными фарами, "аварийкой" и т.д. Изображение должно обеспечивать возможность определения марки, цвета, номерных знаков авто;
  • Внутри авто: обязательные фото одометра, тахографа (если есть), дополнительных педалей (для авто);
  • Качество фото: без редактирования, авто – 70% кадра, дата – автоматически;
  • Больше не нужно: фото тормозных испытаний, дымность, печать фото на протоколе;
  • Постановление касается только категорий транспортных средств, которые уже подлежат обязательному техосмотру.

Кто может не проходить техосмотр:

  • легковые автомобили, прицепы/полуприцепы к ним (кроме такси и машин, используемых для перевозок с целью получения прибыли) — независимо от года выпуска;
  • легковые автомобили, которые используются для перевозок с целью получения прибыли, грузовые авто грузоподъемностью до 3,5 тонн и прицепы к ним — в возрасте до двух лет;
  • мотоциклы, мопеды, мотоколяски и подобный, приравненный к ним транспорт — независимо от года выпуска.

С 1 июня 2025 года вырастет и стоимость техосмотра, в частности:

  • для легковых и грузовых автомобилей до 3,5 тонн стоимость вырастет с 1050 до 1700 грн;
  • для автобусов и грузовиков свыше 3,5 тонн — с 1500 до 2300 грн;
  • для прицепов и мотоциклов – до 2300 грн в зависимости от категории.

Последствия непрохождения техосмотра или его переноса:

  • Штраф: от 340 грн за отсутствие технического обслуживания на первой остановке до 17 тыс. грн за повторное нарушение.
  • Лишение права вождения: от 3 до 6 месяцев.
  • Административный арест: от 5 до 10 дней.

Напомним, что обязательный технический контроль (ОТК) – это периодическая проверка технического состояния колесных транспортных средств (КТ) и их конструкции.

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