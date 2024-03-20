Где в Украине самый дешевый и дорогой техосмотр: "Телеграф" узнал, какие цены по регионам

Рассказываем, сколько стоит техосмотр в разных уголках нашей страны.

В 2011 году в Украине отменили обязательный техосмотр для всех транспортных средств, оставив лишь определенный перечень автомобилей, которые все же вынуждены проходить эту процедуру с определенным интервалом. Раньше для этого нужно было обращаться в государственную компанию, где были безумные очереди. Техосмотр сопровождался коррупцией.

Теперь это позволили делать и частным компаниям. Они при проведении техосмотра проверяют документы на авто, соответствие VIN-кода, тормозную, топливную и все остальные системы автомобиля. Также при наличии проблесковых маячков, газобаллонного оборудования и других специфических элементов конструкции – все ли работает исправно, есть ли разрешение на их установку.

Если техосмотр пройден успешно, владелец авто получает соответствующий сертификат. В нем засвидетельствовано состояние авто и соответствие его всем нормам. Если же машина не проходит техосмотр, владельцу предоставляют Акт несоответствия. Когда он устранит неисправности, нужно будет снова проходить техосмотр. И, конечно, платить.

Сколько стоит техосмотр в Украине: цифры по регионам

"Телеграф" выяснил, во сколько обойдется эта процедура для разных видов транспортных средств. В целом, за прохождение технического осмотра легкового авто нужно будет заплатить от 1000 до 1700 гривен.

Грузовые автомобили до 3,5 тонн обойдутся от 1000 до 1650 грн. За прохождение ТО грузовиков весом от 3,5 тонн и прицепов к ним нужно будет заплатить от 1300 до 1800 грн, а большие тягачи и фуры от 12 тонн будут стоить от 1650 до 2050 грн.

Нетрудно заметить, что в ценах за прохождение ТО все виды транспортных средств отличаются. Интересно, что они варьируются в зависимости от того, в каком регионе будет проходить ТО. Оказалось, что самое дешевое – в западных регионах страны, в частности, в Тернополе и Луцке. Дороже всего — в Одессе. Что самое удивительное – в столице, где стоимость всех услуг на ступень выше, чем в других регионах страны, сохранилась средняя цена на процедуру ТО. Прохождение техосмотра для легкового авто стоит в Киеве около 1350 гривен, когда в Одессе 1700.

Больше читайте в материале "Телеграф": Техосмотр авто в Украине: что изменится в 2024 году, кому нужно пройти и сколько это стоит

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