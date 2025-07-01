Техосмотр в Украине с 1 июля: что изменилось и кому готовить кошелек (и нервы)

Цены выросли, штрафы также

С 1 июля 2025 года в Украине действуют новые требования по обязательному техническому осмотру транспортных средств. Главным изменением стала обязательная видеофиксация всего процесса техосмотра – теперь каждый пункт техконтроля должен быть оборудован как минимум двумя камерами. Это нововведение призвано повысить прозрачность процедуры и предотвратить коррупционные схемы.

"Телеграф" объясняет простыми словами, что именно изменилось в системе техосмотра с 1 июля, какие новые технические требования действуют для пунктов контроля и что нужно знать владельцам транспорта. Предупредить проблемы поможет знание новых правил и понимание того, кто обязан проходить проверку. За отсутствие талона о техосмотре, кстати, в Украине предусмотрены серьезные санкции – от штрафов до лишения прав и ареста.

Изменения с 1 июля

Новые тарифы на техническое освидетельствование

Как узнал "Телеграф", в 2025 году владельцы легковых автомобилей и грузовиков весом до 3,5 тонны будут платить 1700 гривен вместо 1000 гривен, как это было в 2024 году. Это увеличение на 600 гривен от первоначальной суммы.

Наибольшее удорожание коснулось владельцев большегрузного транспорта. Стоимость досмотра грузовиков свыше 3,5 тонны и автобусов выросла с 1300 до 2300 гривен.

Владельцы мотоциклов и прицепов также ощутят повышение цен. Максимальная стоимость обзора для этой категории составит около 2300 гривен в зависимости от типа транспорта.

Тарифы на техосмотр с 1 июля

Дополнительные услуги

Международный сертификат технического осмотра также подорожал с 300 до 500 гривен. Этот документ, напомним, необходим для выезда за границу на собственном транспорте.

Международный сертификат техосмотра необходим для выезда за границу

Услуги с тахографами также стали более дорогими. Проверка и настройка тахографа будет стоить 1600 гривен вместо 1200, считывание карты водителя – 150 гривен вместо 100, а считывание с тахографа – 300 гривен вместо 250.

Кто обязан проходить техосмотр

Ежегодную проверку обязательно проходят грузовые автомобили грузоподъемностью более 3,5 тонны и прицепы к ним. Такси также подлежат ежегодному досмотру независимо от возраста транспорта.

Дважды в год проверяют автобусы и транспорт для перевозки опасных грузов. Такая частота обзора связана с повышенными требованиями по безопасности.

Кому и когда обязательно нужно проходить техосмотр

Легковые автомобили старше 2 лет, используемые коммерчески, проходят осмотр каждые два года. К этой категории относятся автомобили для перевозки людей или грузов с целью получения прибыли.

Грузовики с прицепами весом до 3,5 тонны от 2 лет также проверяют раз в два года независимо от назначения.

Документы для прохождения осмотра

Для техосмотра требуется само транспортное средство и технический паспорт. Если осмотр проходит не собственник, необходима нотариальная доверенность.

Обязательно иметь при себе паспорт гражданина Украины. Для автомобилей со специальным оборудованием необходимы соответствующие документы на проблесковые маячки или газобаллонное оборудование.

Наказание за нарушение

Первое нарушение в виде отсутствия техосмотра влечет штраф в 340 гривен. Если талон есть, но просроченный, то сумма увеличивается до 3400 гривен.

Повторное нарушение в течение года обойдется в 17 тысяч гривен. Должностные лица платят вдвое больше – 34 тысяч гривен.

За повторное нарушение могут лишить права управления на срок от 3 до 6 месяцев. Альтернативой является административный арест сроком от 5 до 10 суток по решению суда.

Кто освобожден от осмотра

Частные легковые автомобили и прицепы к ним не проходят техосмотр независимо от возраста. Исключение является такси и коммерческое использование.

Новый транспорт для коммерции в возрасте до 2 лет также освобожден от проверки. Это касается легковых автомобилей и грузовиков до 3,5 тонны.

Для мотоциклов техосмотр не требуется

Мотоциклы, мопеды и мотоколяски полностью освобождены от обязательного технического осмотра по всей территории Украины.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине был введен онлайн-сервис для проверки протокола техосмотра транспортных средств. Вот как это сделать.