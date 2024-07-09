Кому нужно пройти техосмотр в июле, чтобы не попасть на штраф и даже арест

ТО в Украине обязательно, но не для всех

В июле 2024 года некоторым владельцам транспортных средств в Украине необходимо пройти обязательный технический осмотр во избежание штрафов и возможного ареста. Хотя общеобязательный техосмотр для всех автомобилей был отменен в 2011 году из-за коррупции, некоторые категории транспортных средств по-прежнему подлежат регулярной проверке.

Это требование направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и соответствия транспортных средств техническим нормам. Важно помнить, что игнорирование этого требования может привести к серьезным последствиям для владельцев и водителей.

Кому нужно пройти техосмотр

Техосмотр обязателен для грузовых автомобилей грузоподъемностью более 3,5 тонн и прицепов к ним, а также такси. Автобусы и транспорт для перевозки опасных грузов должны проходить техосмотр дважды в год.

Легковые автомобили, которые используются в коммерческих целях и которым более 2 лет, должны проходить проверку раз в два года. Такое же требование касается грузовиков с прицепами от 2 лет и грузоподъемностью до 3,5 тонны.

За отсутствие техосмотра предусмотрены строгие санкции. При первом нарушении штраф составляет 340 грн. Если техосмотр просрочен, штраф растет до 3400 грн. Повторное нарушение карается штрафом в 17000 грн, а для должностных лиц сумма удваивается. Более того, при повторном нарушении в течение года водителю грозит лишение права управления на срок от 3 до 6 месяцев или даже административный арест на 5-10 суток.

Стоимость прохождения техосмотра в Украине варьируется от 1000 до 2050 грн в зависимости от типа транспортного средства и города. Владельцам указанных категорий транспортных средств настоятельно рекомендуется пройти техосмотр для безопасности на дороге.

Больше читайте в материале "Телеграф": Техосмотр авто в Украине: что изменится в 2024 году, кому нужно пройти и сколько это стоит

Ранее "Телеграф" также писал, что в Киеве водитель оштрафован на 102 тысячи гривен. Также ему заблокировали колесо, чтобы оно не могло продолжить движение.