"Что такое теперь "резолюция ООН"?": у Зеленского прокомментировали подписание пакта между Россией и КНДР

Россия и Северная Корея демонстративно вытерли ноги о мировую систему безопасности

Российский диктатор Владимир Путин и диктатор КНДР Ким Чен Ин демонстративно подписали договор о военном партнерстве между двумя террористическими режимами – российским и северокорейским. Это полностью обесценивает все запретительные международные инструменты и ООН как таковую.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в сети Х. По его словам, действия РФ и КНДР означают, что "правил практически не осталось".

"Подписание "стратегического военного партнерства" между РФ и КНДР (а по сути – демонстративного пакта о совместном разрушении глобальных правил и организации массовых убийств мирного населения других стран) – это одностороннее и наиболее наглое обнуление всего пакета международных решений, резолюций и ограничений, наложенных на КНДР", – написал он.

Подоляк добавил, что демонстративные действия двух террористических режимов свидетельствуют, что какие-либо международные запретительные инструменты уже не работают. А молчание международных структур демонстрирует крушение системы глобальной безопасности.

"На таком откровенном фоне молчание… Организации Объединенных Наций и других организаций, ответственных за эффективный контроль за исполнением санкций, выглядит крайне красноречиво, я бы сказал "оглушительно громко". Что же будет дальше? И что такое глобальный беспредел? И что такое теперь "резолюция ООН"?" – резюмировал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ким Чен Ын пообещал Путину поддержку в войне против Украины. Он заявил, что КНДР выражает "полную поддержку и солидарность российскому правительству, армии и народу в выполнении специальной военной операции на Украине" (так в РФ называют войну против Украины).