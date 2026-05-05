Перше авто без "сюрпризів": названо модель, яка підійде новачкові і не розорить на ремонтах

Купівля машини з пробігом — подія, яка потребує уваги, особливо якщо це ваш перший автомобіль. На щастя, на ринку є "безпечні" моделі, які дозволять новачкові увійти у світ водіння без нескінченних візитів на СТО та зайвих витрат.

"Телеграф", посилаючись на сайт Motoryzacja.Interia, розповідає про те, який уживаний автомобіль може підійти новачкові. Як зазначають автори статті, на вторинному ринку завжди можна знайти вірну "робочу конячку" на довгі роки або нарватися на автомотлох, ремонт якого вже через пару місяців витягне з вас більше грошей, ніж ви віддали при покупці.

Однак існують найменш "примхливі" варіанти, які рекомендують автомеханіці. Один з таких – Volkswagen Passat B8.

Volkswagen Passat B8. Фото — Вікипіння

Переваги машини:

За словами експертів, упродовж десятиліть Passat був популярним вибором для сімей, які шукають просторий автомобіль середнього класу, обслуговування якого не обходиться у купу грошей. Восьме покоління, яке випускається з 2014 року, продовжує цю традицію. Навіть моделі з пробігом понад 100 000 км заслуговують на увагу, якщо вони регулярно проходили технічне обслуговування.

"Passat може прослужити дуже довго і без серйозних несподіванок, а додатковою перевагою є те, що він добре відомий практично всім автосервісам", — йдеться у статті.

Купуючи Passat автомеханіки рекомендують розглянути версію з механічною коробкою передач.

Ціни:

Вартість Volkswagen Passat B8 (від 2014 року з ручною коробкою передач) на вторинному ринку в Україні стартує приблизно від 10 тисяч доларів.

Ціни на Volkswagen Passat B8

