Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк про те, які підсумки варто зробити за два роки повномасштабної війни та 8 років підготовчої

24.02.2022–24.02.2024. Два роки повномасштабної, жорстокої, кривавої війни. А до цього 8 років війни підготовчої, але не менш руйнівної. Росія вирішила обнулити все, що стосується сучасної цивілізації. Росія атакувала Україну, розхитуючись убити багато громадян іншої країни й окупувати території.

Які висновки слід зробити сьогодні?

1. РФ повинна, може і мусить програти. Інакше жодного миру не буде, жодних правил і права не буде, жодного майбутнього не буде…

2. Ніколи не можна вірити серійному та масовому вбивці, який любить вбивати та любить руйнувати. РФ – це країна, яка може існувати, лише руйнуючи чужі життя…

3. Рішення, яке не було ухвалене вчасно (у 2014 році, після анексії Криму й початку вторгнення в Україну), обов’язково спровокує набагато більшу трагедію…

Ну й головне. Україна вже довела, що ніколи не можна здаватись. Разом із партнерами нам цілком під силу поставити військову крапку в існуванні агресивної РФ…

Раніше "Телеграф" писав, що Президент України Володимир Зеленський у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну звернувся до всіх українців. Глава держави разом з іноземними лідерами відвідав Гостомель, звідки ворог хотів "взяти Київ та Україну за три дні" і пообіцяв, що війна з РФ закінчиться виключно справедливим рішенням і лише на умовах нашої країни.