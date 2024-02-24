Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк о том, какие итоги следует сделать за два года полномасштабной войны и 8 лет подготовительной

24.02.2022–24.02.2024. Два года полномасштабной, жестокой, кровавой войны. А до этого 8 лет войны подготовительной, но не менее разрушительной. Россия решила обнулить все, что касается современной цивилизации. Россия атаковала Украину, расшатываясь убить многих граждан другой страны и оккупировать территории.

Какие выводы следует сделать сегодня?

1. РФ должна, может и должна проиграть. Иначе никакого мира не будет, никаких правил и права не будет, ни будущего не будет…

2. Никогда нельзя верить серийному и массовому убийце, который любит убивать и разрушать. РФ – это страна, которая может существовать только разрушая чужие жизни…

3. Решение, которое не было принято в срок (в 2014 году, после аннексии Крыма и начала вторжения в Украину), обязательно спровоцирует гораздо большую трагедию…

Ну и главное. Украина уже доказала, что никогда нельзя сдаваться. Вместе с партнерами нам вполне по силам поставить военную точку в существовании агрессивной РФ…

Ранее "Телеграф" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину обратился ко всем украинцам. Глава государства вместе с иностранными лидерами посетил Гостомель, откуда враг хотел "взять Киев и Украину за три дня" и пообещал, что война с РФ закончится исключительно справедливым решением и только на условиях нашей страны.