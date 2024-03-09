Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін розповів про проблеми російської армії

OSINT-дослідник Річард Верекер спробував оцінити кількість БМП в окупаційних військах на основі втрат серед БМП-3. Він зазначає, що серед візуально підтверджених російських втрат поступово збільшується відсоток БМП із додатковим модулем захисту 675-СБ3КДЗ, який стали встановлювати на новозроблені машини.

Станом на цей місяць приблизно третина від усіх втрачених російських БМП-3 мали даний модуль, а перші втрати фіксувалися з листопада 2023 року. Виробництво російськими БМП-3 оцінюється Верекером в 140-200 на рік, отже, виходячи з динаміки співвідношення нових БМП з модулем і старіших без нього, загальна кількість БМП-3 в російських військах повинна коливатися між трьома і чотирма сотнями.

Далі Верекер вирахував пропорцію втрат БМП-3 у співвідношенні з БМП-1 та БМП-2. У середньому за попередні місяці БМП-3 складали близько 16% втрат усіх БМП. Якщо кількість БМП-3 дорівнює 300-400, то загальна кількість БМП має становити 2000 з допустимою похибкою в 500 одиниць.

Звісно, 2000 БМП на фронті — досить велика кількість, яка доставить багато проблем у майбутньому. До того ж якщо можна вважати, що БМП-2 відходять у минуле через те, що вони просто закінчилися на російських базах зберігання, а нових уже не виробляють, проте БМП-1 все ще продовжують реактивувати, тому їх кількість все ще буде поповнюватись. Але така кількість недостатня для забезпечення всієї окупаційної армії БМП.

В умовах подальших втрат БМП, що не перекриваються виробництвом, і в разі наміру продовжувати збільшувати армію російське командування взагалі не матиме альтернативи, крім як покладатися на м’ясні штурми на переробках (на зразок перероблених МТЛБ) і кустарній техніці (або зовсім без техніки) замість механізованих атак на спеціалізованих бойових машин, що, своєю чергою, все більше збільшуватиме їх втрати серед піхоти.

Джерело: пост Левіна в Telegram