Офицер Армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин рассказал о проблемах российской армии

OSINT-исследователь Ричард Верекер попробовал оценить количество БМП в оккупационных войсках на основе потерь среди БМП-3. Он отмечает, что среди визуально подтвержденных российских потерь постепенно увеличивается процент БМП с дополнительным модулем защиты 675-СБ3КДЗ, который стали устанавливать на новопроизведенные машины.

По состоянию на этот месяц примерно треть от всех потерянных российских БМП-3 имели данный модуль, а первые потери фиксировались с ноября 2023. Производство русскими БМП-3 оценивается Верекером в 140-200 в год, следовательно, исходя из динамики соотношения более новых БМП с модулем и более старых без него, общее число БМП-3 в российских войсках должно колебаться между тремя и четырьмя сотнями.

Далее Верекер высчитал пропорцию потерь БМП-3 в соотношении с БМП-1 и БМП-2. В среднем за предыдущие месяцы БМП-3 составляли около 16% от потерь всех БМП. Если количество БМП-3 равняется 300-400, то общее число БМП должно составлять 2000, с допустимой погрешностью в 500 единиц.

Естественно, 2000 БМП на фронте — довольно большое число, которое еще доставит много проблем в будущем. К тому же, если можно считать, что БМП-2 отходят в прошлое из-за того, что они попросту закончились на российских базах хранения, а новых уже не производят, однако БМП-1 все еще продолжают реактивировать, так что их количество все ещё будет пополняться. Но такое число недостаточно для обеспечения всей оккупационной армии БМП.

В условиях дальнейших не перекрываемых производством потерь БМП и в случае намерения продолжать увеличивать армию российское командование вообще не будет иметь альтернативы, кроме как полагаться на мясные штурмы на переделках (вроде переделанных МТЛБ) и кустарной технике (или и вовсе без техники) вместо механизированных атак на специализированных боевых машинах, что, в свою очередь, все больше будет увеличивать их потери среди пехоты.

Источник: пост Левина в Telegram