Телеведучий і продюсер спеціально для "Телеграфу" пояснив, що має зрозуміти глядач після перегляду цього фільму

Український документальний фільм "20 днів у Маріуполі" за авторством Мстислава Чернова отримав нагороду Американської кіноакадемії ("Оскар") у номінації "Найкращий документальний фільм". Це перший "Оскар", який отримав український фільм за всю історію незалежності нашої держави.

Це абсолютно правильне рішення, як на мене. Я бачив цей фільм. Він йшов у кінотеатрах України і на момент показу став найкасовішим документальним фільмом в історії українського кінопрокату.

Фільм показує весь жах перших днів війни Росії проти України, нещадне бомбардування та обстріли Маріуполя, справжній геноцид маріупольців російськими агресорами.

Всі, хто мають хоч дещицю розуму та честі, після перегляду цього фільму повинні зрозуміти все щодо намірів Росії у цій війні: знищення українців та їхніх міст. Жахлива реальність, яку досі дехто на планеті не може прийняти. А дехто – на кшталт Трампа, Орбана, того ж Фіцо – просто стають на бік агресора і демонструють максимальний свій цинізм і продажність як політиків та людей.

Фільм зроблено дуже якісно, і саме тому "Оскар" – у харківського режисера-документаліста Мстислава Чернова та співавторів.

Перший в історії України "Оскар" – за документальний фільм "20 днів в Маріуполі" про одну з тисяч історій знищення українців росіянами впродовж всієї історії.

Дуже символічно і дуже трагічно…