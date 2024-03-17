Військовий оглядач Олександр Коваленко прокоментував інформацію про захід ічкерійських добровольців до селища Горьківський у РФ

Інформація про захід ічкерійців у селище Горьківський дуже цікава.

Вона, зрозуміло, вимагає підтвердження та деталізації, якою ніхто з нас поки що проходять дані події, не отримає, але все ж таки…

Горьковський знаходиться за півтора кілометри від кордону з Україною і через нього проходять 2 сільські дороги і залізниця.

На відміну від основного тиску через Козинку у напрямку Грайворона, Горьковський це така собі окрема локація, яка може дозволити в перспективі не лише стати прикордонним плацдармом, а й трампліном до перерізання 14К-4.

Звичайно, про це ще рано говорити, але якщо протягом найближчих днів-тижнів, тут формуватиметься нова сіра зона, то натяк більш ніж однозначний.

Джерело: пост Коваленка в Telegram

Горьківський на карті