Інформація про захід ічкерійців у селище Горьківський дуже цікава - Олександр Коваленко
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Військовий оглядач Олександр Коваленко прокоментував інформацію про захід ічкерійських добровольців до селища Горьківський у РФ
Інформація про захід ічкерійців у селище Горьківський дуже цікава.
Вона, зрозуміло, вимагає підтвердження та деталізації, якою ніхто з нас поки що проходять дані події, не отримає, але все ж таки…
Горьковський знаходиться за півтора кілометри від кордону з Україною і через нього проходять 2 сільські дороги і залізниця.
На відміну від основного тиску через Козинку у напрямку Грайворона, Горьковський це така собі окрема локація, яка може дозволити в перспективі не лише стати прикордонним плацдармом, а й трампліном до перерізання 14К-4.
Звичайно, про це ще рано говорити, але якщо протягом найближчих днів-тижнів, тут формуватиметься нова сіра зона, то натяк більш ніж однозначний.
Джерело: пост Коваленка в Telegram
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