Военный обозреватель Александр Коваленко прокомментировал информацию о заходе ичкерийских добровольцев в посёлок Горьковский в РФ

Информация про заход ичкерийцев в посёлок Горьковский весьма интересна.

Она, разумеется, требует подтверждения и детализации, которой никто из нас пока проходят данные события, не получит, но всё же…

Горьковский находится в полутора километрах от границы с Украиной и через него проходят 2 сельские дороги и железка.

В отличие от основного давления через Козинку в направлении Грайворона, Горьковский это такая себе отдельно стоящая локация, которая может позволить в перспективе не только стать приграничным плацдармом, но и трамплином к перерезанию 14К-4.

Конечно, об этом ещё рано говорить, но если в течение ближайших дней-недель, здесь станет формироваться новая серая зона, то намёк более чем однозначен.

Источник: пост Коваленко в Telegram

Горьковский на карте