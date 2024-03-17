Информация про заход ичкерийцев в посёлок Горьковский весьма интересна - Александр Коваленко
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Военный обозреватель Александр Коваленко прокомментировал информацию о заходе ичкерийских добровольцев в посёлок Горьковский в РФ
Информация про заход ичкерийцев в посёлок Горьковский весьма интересна.
Она, разумеется, требует подтверждения и детализации, которой никто из нас пока проходят данные события, не получит, но всё же…
Горьковский находится в полутора километрах от границы с Украиной и через него проходят 2 сельские дороги и железка.
В отличие от основного давления через Козинку в направлении Грайворона, Горьковский это такая себе отдельно стоящая локация, которая может позволить в перспективе не только стать приграничным плацдармом, но и трамплином к перерезанию 14К-4.
Конечно, об этом ещё рано говорить, но если в течение ближайших дней-недель, здесь станет формироваться новая серая зона, то намёк более чем однозначен.
Источник: пост Коваленко в Telegram
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