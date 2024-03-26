Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому росіяни намагаються окупувати якнайбільше територій

Логіка російсько-української війни на сьогодні залишається незмінною. Росія намагатиметься вийти на адмінкордони Донецької та Луганської областей як проміжне завдання для "перемоги". У агресора не так багато часу. У Кремлі поспішають це зробити до того, як будуть розв'язані усі проблеми з військовою та фінансовою допомогою Україні з боку закордонних партнерів, насамперед США.

Росіяни користуються моментом, поки ми ослаблені, поки з допомогою партнерів є проблеми. Тому й намагаються окупувати якнайбільше територій.

Плюс – до прибуття в Україну винищувачів F-16, які б дозволили трохи вирівняти ситуацію у повітрі, де зараз домінує РФ.

Отже, логіка країни-агресорки зараз – окупувати максимально можливу кількість українських територій, аби вийти на досить сильні переговорні позиції до кінця цього року – початку наступного.

Логіка ж України полягає в тому, щоби стримувати тиск росіян і залучити якнайбільше країн до нашої формули миру, щоб легітимізувати її як попередні умови для переговорів з Росією.