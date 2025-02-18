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Якщо на картці 50 гривень — приготуйте цю страву: курячі сердечка стануть ідеальним доповненням до картоплі (відео)

Автор
Марія Швець
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Автор
М'які та соковиті, готуються просто та швидко
М'які та соковиті, готуються просто та швидко. Фото 1000.menu

Такі сердечка стануть чудовим обідом або вечерею з будь-яким гарніром

Дехто обожнює субпродукти та знає, які смачні страви можна з них приготувати: тушковані курячі шлуночки з печерицями, печінкові оладки або паштет. Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на курячі сердечка.

Протушкувавши курячі сердечка їх можна подавати як підливку до картоплі, гречки та макаронів. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "prikorm_kids_menu".

Як приготувати курячі сердечка у сметані

Інгредієнти:

  • 1 кг курячих сердець;
  • 2 цибулини;
  • 1 морква;
  • 150-200 мл сметани (жирність 15-20%);

Спосіб приготування:

1.Курячі сердечка очистити від трубочок та нарізати поздовж на 2-4 частини.

2.Цибулю та моркву нашаткувати та обсмажити до золотистого стану.

3.Додати серця та тушкувати близько 20 хвилин.

4.Потім додати сметану та тушкувати ще хвилин 10-15.

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#Сметана #Готуємо вдома #Сердечка