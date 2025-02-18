Якщо на картці 50 гривень — приготуйте цю страву: курячі сердечка стануть ідеальним доповненням до картоплі (відео)
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Такі сердечка стануть чудовим обідом або вечерею з будь-яким гарніром
Дехто обожнює субпродукти та знає, які смачні страви можна з них приготувати: тушковані курячі шлуночки з печерицями, печінкові оладки або паштет. Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на курячі сердечка.
Протушкувавши курячі сердечка їх можна подавати як підливку до картоплі, гречки та макаронів. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "prikorm_kids_menu".
Як приготувати курячі сердечка у сметані
Інгредієнти:
- 1 кг курячих сердець;
- 2 цибулини;
- 1 морква;
- 150-200 мл сметани (жирність 15-20%);
Спосіб приготування:
1.Курячі сердечка очистити від трубочок та нарізати поздовж на 2-4 частини.
2.Цибулю та моркву нашаткувати та обсмажити до золотистого стану.
3.Додати серця та тушкувати близько 20 хвилин.
4.Потім додати сметану та тушкувати ще хвилин 10-15.