Якщо на картці 50 гривень — приготуйте цю страву: курячі сердечка стануть ідеальним доповненням до картоплі (відео)

Такі сердечка стануть чудовим обідом або вечерею з будь-яким гарніром

Дехто обожнює субпродукти та знає, які смачні страви можна з них приготувати: тушковані курячі шлуночки з печерицями, печінкові оладки або паштет. Сьогодні ми пропонуємо звернути увагу на курячі сердечка.

Протушкувавши курячі сердечка їх можна подавати як підливку до картоплі, гречки та макаронів. А рецептом з нами поділилися на Instagram-сторінці "prikorm_kids_menu".

Як приготувати курячі сердечка у сметані

Інгредієнти:

1 кг курячих сердець;

2 цибулини;

1 морква;

150-200 мл сметани (жирність 15-20%);

Спосіб приготування:

1.Курячі сердечка очистити від трубочок та нарізати поздовж на 2-4 частини.

2.Цибулю та моркву нашаткувати та обсмажити до золотистого стану.

3.Додати серця та тушкувати близько 20 хвилин.

4.Потім додати сметану та тушкувати ще хвилин 10-15.