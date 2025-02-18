"Трамп - рейганіст": конгресмен США пояснив, що це означає для України

Трамп не виступав проти НАТО

Президент США Дональд Трамп хоче досягти миру в Україні через силу. Саме тому йому потрібні сильна Європа та НАТО.

Про це "Телеграфу" розповів конгресмен-республіканець від Південної Дакоти Джо Вілсон у матеріалі ""Українців не покинуть": конгресмен-республіканець про план США, реалізм Трампа і ленд-ліз".

Як зазначив Вілсон, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен дуже влучно сказала: "Це не українська війна, це російська війна". І вона має рацію.

"Це російська війна. Спочатку вона була спрямована проти Білорусі. І цього можна було уникнути. Мова про втручання у вибори. Війна в Криму та на Донбасі. Не забуваймо про Південну Осетію та Абхазію в Грузії. Військовий контроль у Придністров’ї", — пояснив конгресмен.

За його словами, Трамп знає, що війну Путіна потрібно зупинити зараз. Інакше вона пошириться далі, і буде втрачено ще більше людських життів та територій.

"Дональд Трамп – реаліст. Він — рейганіст. А це означає мир через силу", — каже Вілсон.

Він наголошує, що США хочуть бачити сильну Європу і НАТО. Проте щодо Альянсу виникло непорозуміння, адже Трамп не проти НАТО. Він виступав за збільшення витрати Альянсу на оборону до 2% від ВВП. Проте для досягнення миру через силу цей показник має бути вищим, адже йдеться не тільки про здолання режиму воєнного злочинця Путіна.

"У нас ситуація, коли ми протистоїмо також муллам у Тегерані, які вторглися до Ізраїлю 7 жовтня 2023 року. І я вважаю, що у нас є чудова можливість після повалення диктатора в Сирії. І це стало можливим завдяки народу України. Вони надихнули народ Сирії на спротив. Путін не зміг врятувати свого диктатора Асада. І тепер Сирія стане вільною країною", — каже конгресмен.

Вілсон з нетерпінням чекаю, які наслідки падіння режиму Асада в Сирії матиме на світ. На його думку, це має вплинути на диктатури в Африці та на народ Ірану, який не хоче жити в диктатурі.

"Тому Україна та українці заслуговують на величезну повагу за свою боротьбу. І ми знаємо ще одну річ. Саме українці надихнули Швецію та Фінляндію приєднатися до НАТО. Хто б міг таке уявити? Раз за разом українці можуть пишатися тим, чого вони вже досягли і що ще досягнуть заради західної цивілізації", — наголосив співрозмовник.

Раніше "Телеграф" розповідав, що конгресмен США нагадав українцям дещо про Трампа.