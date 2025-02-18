Ситуація настільки критична? Чому Зеленський припинив щодня записувати вечірні звернення

Цьому є цілком логічне пояснення

У мережі активно почали поширювати інформацію, що президент України Володимир Зеленський нібито перестав записувати щоденні звернення до українців. Останнє відео випущено ще 13 лютого.

"Телеграф" перевірив це, і дійсно, протягом 5 днів президент не публікував вечірніх звернень. Але на це є цілком логічне пояснення, адже з середини лютого і майже до його третини президент перебуває за кордоном.

Аналізуючи попередні місяці, можна побачити тенденцію, що під час міжнародних поїздок Зеленський не завжди записує щоденні звернення. Це добре видно у грудні, коли він відвідував Францію на урочисте відкриття Нотр-Даму та спілкувався з президентом Емануелем Макроном. Урочиста подія відбувалась 7 грудня, вечірнє звернення президент опублікував 5 та 9 грудня, тобто протягом 3 днів звернень не було.

До того ж протягом кількох місяців вечірні відео Зеленський не випускав щодня, інколи вони були не регулярними. Проте зазвичай тривалої перерви не спостерігалось.

Станом на 18 лютого президент перебуває у Грузії з дипломатичним візитом, до цього він був у Саудівській Аравії. А з 14 лютого в Європі на Мюнхенській конференції. Зазвичай його закордоні поїздки тривають менше, тому відсутність звернень майже не помітна.

До того ж на сайті Офісу президента можна помітити, що Зеленський менше публікує звернень під час закордонних поїздок, і це стосується не тільки вечірніх відео. Тобто фактично ситуація з комунікацією президента з українцями не змінилась, просто у лютому його не було в Україні довше, ніж зазвичай.

Зауважимо, що попри закордоні поїздки президент продовжує ділитись важливими рішеннями у своїх соцмережах, хоч і без вечірніх звернень.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський поговорив з Макроном після екстреного саміту Європи.