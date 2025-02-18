Зовсім скоро? ЗМІ розкрили час зустрічі Путіна та Трампа, а в РФ відповіли

У Росії висловили сумніви щодо термінів проведення зустрічі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може зустрітися із російським лідером Володимиром Путіним вже наступного тижня. Майданчиком для переговорів між ними може стати Саудівська Аравія.

Про це у вівторок, 18 лютого, пише Bloomberg. Там зазначили, що цього дня високопосадовці США та Росії почали зустрічатися в Саудівській Аравії, щоб обговорити, як покласти край війні в Україні.

При цьому у зустрічі не бере участі жоден із представників України. Президент України Володимир Зеленський раніше вже попередив, що його країна не визнає "жодних угод про нас без нас".

"Головне — розпочати реальну нормалізацію відносин між нами та Вашингтоном. Зустріч буде присвячена підготовці до можливих переговорів щодо врегулювання в Україні та зустрічі двох президентів", — заявив помічник глави РФ Юрій Ушаков.

При цьому сам Ушаков сказав, що зустріч Путіна і Трампа навряд чи відбудеться наступного тижня.

До речі, після обурення європейців тим, що США та Росія рухаються вперед без будь-якого представництва України, США пояснили, що це лише попередні переговори, а не початок повномасштабних переговорів щодо припинення трирічної війни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Дональд Трамп заявив, що президента України Володимира Зеленського буде залучено до переговорів США і Росії в Саудівській Аравії.