"Путін не зволікає": в Білому домі вчергове "рознесли" Конгрес, який нічого не робить для України

Можливість забезпечувати Україну системами ППО та боєприпасами має важливе значення

Російський диктатор Володимир Путін не сидить, склавши руки, поки конгресмени не можуть домовитися та ухвалити допомогу Україні. Він використовує кожен день зволікання, який дарує йому Конгрес США, щоб жорстко атакувати Україну та вбивати її громадян.

Про це сказав координатор Ради національної безпеки Білого дому США Джон Кірбі під час брифінгу 22 березня. Він зазначив, що російські терористи вчергове атакували Україну ракетами, заподіявши багато руйнувань.

"Це ще раз демонструє, наскільки важливе значення має необхідність продовжувати забезпечення України системами ППО, ракетами-перехоплювачами та інструментами, необхідними для захисту людей та інфраструктури. Путін не сидить склавши руки. Він використовує для своїх смертоносних намірів кожну доступну йому хвилину, в той час, як наш Конгрес відмовляється діяти. Він не зволікає, і ми теж не повинні", – сказав Кірбі.

Він ще раз наголосив на необхідності якнайшвидше ухвалити законопроєкт з допомогою Україні. Кожен день затримки у голосуванні заважає забезпечити Україну життєво важливим озброєнням та розв'язує руки Путіну.

"І як ми побачили лише за останні два дні, кожен день затримок у Палаті – це ще один день, за який українці повинні платити власною кров’ю", – резюмував він.

Як писав "Телеграф", спікера Палати представників США Майка Джонсона, через якого зокрема гальмується допомога Україні, можуть усунути з посади. Відповідне клопотання вже було подано – його авторкою стала ультраправа республіканка Марджорі Тейлор Грін.

Майк Джонсон віддає перевагу виділенню коштів Києву у вигляді безвідсоткового кредиту, а не гранту без необхідності повернення. Така позиція збігається з думкою Дональда Трампа, через якого постійно блокується допомога Україні.

Проте конгресмени від Демократичної партії США в Палаті представників Конгресу припускають, що можуть захистити Джонсона від зняття з посади. Але є одна умова.