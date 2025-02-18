"Логіка проста". Військовий експерт пояснив удари по нафтооб’єктах РФ

Якщо рентабельність ударів низька, слід міняти цілі, каже Іван Ступак

Масовані удари дронів по російських нафтоперекачувальних станціях (НПС) мають на меті позбавити нафтопереробну галузь РФ можливості експортувати "чорне золото" і заробляти гроші для війни проти України. А через свою "діряву" систему ППО агресор дістає дошкульні удари від українських Сил оборони.

Про це в ефірі YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак. Він пояснив логіку того, що відбувається.

За його словами, коли ЗСУ почали завдавати ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ), росіяни кинули всі зусилля на їхній захист: ставили протиповітряну оборону, антидронові сітки, розташовували мобільні вогневі групи, — каже військовий експерт.

— Україна підходить до цього гнучко. Наприклад, якщо по якомусь об'єкту запущено 100 безпілотників, а з них поки долітає відсотків 10, то це означає, що така собі "рентабельність", не дуже ефективна. Якщо вони всі збиваються і придушуються — давайте перефокусуємося на інші об'єкти, наприклад, ті ж прокачувальні потужності, — продовжує Іван Ступак.

Він пояснює, якщо нема прокачування нафти і вона не йде до портів на Кубані та фінальних споживачів — вони не переробляють її, не отримують виручку і не платять податки тощо.

— Все, до чого ми можемо дотягтися, щоб не сильно задорого знищити, — [слід знищити], щоб це було боляче для Російської Федерації. Логіка доволі проста і вона дієва, — підсумував військовий експерт.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що за перші два місяці 2025 року було атаковано щонайменше 16 російських нафтооб'єктів.