В Кремле спешат, у агрессора в Украине не так много времени - Илия Куса
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Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего специально для "Телеграфа" объяснил, почему россияне пытаются оккупировать как можно больше территорий
Логика российско-украинской войны на данный момент остается прежней. Россия будет пытаться выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей в качестве промежуточной задачи для "победы". У агрессора не так много времени. В Кремле спешат это сделать до того, как будут решены все проблемы с военной и финансовой помощью Украине со стороны зарубежных партнеров, прежде всего США.
Россияне пользуются моментом, что мы ослаблены, что с помощью от партнеров есть проблемы. Потому и пытаются оккупировать как можно больше территорий.
Плюс – до прибытия в Украину истребителей F-16, которые позволили бы немного выровнять ситуацию в воздухе, где сейчас доминирует РФ.
Так что логика страны-агрессора сейчас – оккупировать максимально возможное количество украинских территорий, чтобы выйти на достаточно сильные переговорные позиции к концу этого года – началу следующего.
Логика же Украины заключается в том, что сдерживать натиск россиян и привлечь как можно больше стран к нашей формуле мира, чтобы легитимизировать ее как предварительные условия для переговоров с Россией.
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