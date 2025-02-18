Reuters запустив стрім з камер спостереження в Києві. У КМДА вже відреагували
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Камеру встановлено на готелі "Україна"
У вівторок, 18 лютого, стало відомо, що міжнародне видання Reuters запустило вуличну онлайн-трансляцію з Майдану Незалежності в Києві. Наразі йде прямий етер з цих камер. У Київській міській державній адміністрації (КМДА) вже відреагували на це.
Онлайн-трансляцію Reuters опублікував на своїй сторінці у Facebook. "Телеграф" звернувся до КМДА задля з'ясування ситуації.
В адміністрації столиці пояснили, що їм невідомо про запуск стріму журналістами Reuters. Тож і відповідального за дозвіл на подібне вони не знають. При цьому в КМДА попросили надіслати їм посилання на трансляцію, аби з'ясувати подробиці.
Відомо, що камеру встановлено на готелі "Україна". Вона показує у реальному часі те, що відбувається на Майдані та у небі над ним.
"Вид на пам'ятку у Києві Майдан Незалежності", — йдеться у підписі під трансляцією.
Водночас видання вимкнуло коментарі до стріму.
Зауважимо, що з початку повномасштабного вторгнення всі онлайн-трансляції в Україні були припинені через заходи безпеки: щоб росіяни не могли отримувати інформацію у прямому ефірі під час ракетних та дронових атак.
З початку війни Служба безпеки закликала власників вуличних вебкамер припинити онлайн-трансляції, а громадян – повідомляти про виявлені стріми з таких камер на офіційний чат-бот СБУ.
Наразі ж видання Reuters встановило камеру і веде пряму трансляцію, попри в Україні триває воєнний стан та можливе використання записів Росією для координування обстрілів.
Водночас у столиці України майже щодня звучать вибухи від російських атак. Так, у ніч на 18 лютого Київ атакували "Шахеди", внаслідок чого виникла пожежа.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві було гучно, адже протиповітряна оборона збивала безпілотники росіян.