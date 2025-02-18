У Держдумі випадково принизили Путіна, говорячи про повернення РФ у світовий спорт

Навіть російський депутат розуміє, що від Путіна нічого не залежить

Депутатка Держдуми РФ, олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту Світлана Журова вважає, що РФ повернеться у світовий спорт після зустрічі президента США Дональда Трампа та глави Кремля Володимира Путіна. До речі, 18 лютого США та Росія розпочали переговори у Саудівській Аравії.

Відповідний коментар Журової наводить bookmaker-ratings.ru. Світлана вважає, що РФ повернеться до спортивної родини з прапором та гімном.

Після розмови Путіна з Трампом Росія повернеться у світовий спорт. Після зняття санкцій російські спортсмени виступатимуть з прапором і гімном у міжнародних змаганнях.

Спортивне питання під час переговорів між Володимиром Володимировичем і президентом США, напевно, теж буде ставитися. Причому всі федерації від початку говорили, що після завершення конфлікту відбудеться повернення. І Міжнародний олімпійський комітет (МОК) теж не залишить претензій.

Так, можуть спробувати порушити тему допінгу, але впевнена, що ми порозуміємося", – заявила Журова.

У мережі висміяли Журову. Користувачі вважають, що депутатка принизила Путіна, натякнувши на його безпорадність у цьому питанні.

Раніше Міжнародний олімпійський комітет (МОК) допустив росіян на Олімпійські ігри-2024, щоправда, з деякими обмеженнями. Додамо, що подібне рішення очікується і щодо Олімпійських ігор-2026.