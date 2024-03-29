Готові посприяти "у свій спосіб": Китай заговорив про посередництво у переговорах України та Росії

Досягти миру між РФ та Україною можна лише, створюючи деескалаційні ситуації

Китай готовий посприяти мирним переговорам між Україною та Росією, але це можливо лише у "свій спосіб". Адже позиція КНР є чіткою і послідовною.

Про це заявив речник МЗС Лінь Цзянь. За його словами, перш за все, Китай надає великого значення ядерній безпеці України.

Цзянь наголосив, що вже кілька разів оприлюднювали позиційний документ КНР щодо політичного врегулювання української кризи. І держава закликала Росію підтримувати безпеку атомних електростанцій.

За словами речника, досягти миру між РФ та Україною можна лише, створюючи деескалаційні ситуації. Саме вони забезпечать ядерну безпеку. При цьому усі сторони мають належно сприяти вирішенню ситуації, а Китай, своєю чергою, готовий продовжувати відігравати конструктивну роль у цьому відношенні.

"Ми завжди були віддані конструктивній ролі у досягненні припинення вогню, зупинці бойових дій і політичному врегулюванні кризи, і ми будемо продовжувати переконувати в необхідності миру і сприяти переговорам у свій спосіб, щоб просунути якнайшвидше політичне врегулювання кризи", — сказав Цзянь.

Нагадаємо, що через ракетну атаку на Україну 22 березня Запорізька АЕС була на межі блекауту. Адже відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", що з’єднує її з об’єднаною енергосистемою України.

Раніше "Телеграф" писав, що Китай збудував у пустелі копію столиці Тайваню. Це очевидна ознака підготовки до війни.