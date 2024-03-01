Ядерні погрози Путіна: Китай зробив нову категоричну заяву

Велика сила — велика відповідальність?

У відповідь на погрози застосування ядерної зброї від російського диктатора Володимира Путіна, Китай закликав всі країни з ядерним потенціалом до більш виважених дій. Важливо підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність, адже в ядерній війні переможців не буде.

Про це на брифінгу сказала речниця Міністерства закордонних справ Китаю Мао Нін, пише Укрінформ. Ядерні держави повинні дотримуватись концепції спільної безпеки.

"У ядерній війні не буде переможців, Китай закликає усі сторони зберігати стриманість", — сказала Мао.

Також речниця МЗС нагадало, що у січні 2022 року лідери п'яти ядерних держав виступили зі спільною заявою про те, що ядерна війна не те, у якій можливі переможці.

"Китай завжди стверджував, що всі держави, які володіють ядерною зброєю, повинні дотримуватися концепції спільної безпеки, підтримувати глобальний стратегічний баланс і стабільність", — зазначила Мао Нін.

Речниця додала, що сьогоднішній стан справ зобовʼязує сторони працювати разом, аби знизити напруженість і стратегічні ризики.

"Ми закликаємо всі сторони зберігати виваженість і стриманість та будувати збалансовану, ефективну і стійку архітектуру європейської безпеки через діалог та консультації", — сказала вона.

Зауважимо, що наприкінці лютого у Китаї закликали країни з найбільшими ядерними арсеналами укласти договір про незастосування ядерної зброї першими. Як варіант вони могли б зробити відповідні політичні заяви.

Також міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив, що "історія розсудить усі нюанси української кризи", але наразі найголовніше — припинити бойові дії.

Раніше "Телеграф" писав, що країни ЄС не залишились осторонь погроз Путіна та вказали на брехливі твердження президента РФ.