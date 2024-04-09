Попередження США не спрацювало? Стали відомі результати зустрічі Лаврова із главою МЗС Китаю

Сторони домовилися "надавати підтримку" одна одній

Китай та Росія домовилися про подальше поглиблення стратегічної співпраці. Примітно, що це сталося після того, як у США застерегли Пекін від підтримки Москви у війні проти України.

Про це пише Financial Times після зустрічі міністрів закордонних справ двох країн. Зазначається, що 9 квітня глава МЗС Китаю Ван Ї прийняв свого російського колегу Сергія Лаврова у Пекіні.

"Китай і Росія активніше добиватимуться зближення своїх інтересів і працюватимуть разом для підтримки стабільності міжнародних промислових ланцюжків поставок", — йдеться в повідомленні МЗС Китаю.

Ван Ї також зазначив, що країни "надаватимуть один одному рішучу підтримку і нарощуватимуть багатосторонню взаємодію".

Також сторони домовилися зміцнювати співробітництво в галузі безпеки, щоб "протистояти впливу США та Заходу", а Пекін закликав НАТО не поширювати свою діяльність на Азійсько-тихоокеанський регіон. Дві країни також виступили проти односторонніх санкцій, які "підривають світовий порядок та суперечать тренду глобального розвитку".

Видання зазначає, що через західні санкції Росія стала залежною від Китаю не тільки як постачальник своєї сировини, а і як споживач готової продукції.

Як повідомлялося раніше, Китай заявив, що не надає військової підтримки Росії для війни проти України. Також там спростовують публікацію Bloomberg про збільшення допомоги Пекіна Москві та надання даних геопросторової розвідки.