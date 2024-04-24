Експерт з міжнародної політики в Українському інституті майбутнього спеціально для "Телеграфу" пояснив, чому Росія може погодитись на мирні переговори

Думаю, що пакети допомоги Україні – і той, що нарешті остаточно проголосували у США, і той, що нещодавно був ухвалений у Великій Британії, допоможуть нам вирішити два завдання.

Перше – стабілізувати лінію фронту, готуючись, зокрема, до нової хвилі наступу росіян влітку.

Друге – за рахунок відбиття нападу покращити наші позиції перед тим, як розпочнеться переговорний процес.

На мою думку, він почнеться або у другій половині поточного року, або на початку наступного. Тренд такий, що саме 2024-го формуються рамки переговорів. Причому я не виключаю, що переговорний процес може запуститись паралельно з бойовими діями. Ми діяли подібним чином під час Мінського процесу після початку гібридної війни 2014-го.

Не виключаю, що Росія навіть може на це погодитися, сподіваючись повторити логіку 2014—2015 років, коли з позиції сили під час бойових дій спочатку під Іловайськом, а потім у Дебальцевому тиснули на переговорах, щоб завершити їх на своїх умовах.

Рамки переговорів на міжнародній арені вже формуються. Це видно з заяв основних зовнішніх гравців. Наразі головне питання – формування умов переговорів Україною та Росією. Країна-агресорка намагатиметься покращити ці умови за рахунок позиції сили через літній наступ. Україна ж – за рахунок успішної оборони, можливо, локальних наступів та стабілізації ситуації за допомогою зовнішньої підтримки.