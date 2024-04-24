Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего специально для "Телеграфа" объяснил, почему Россия может согласиться на мирные переговоры

Думаю, что пакеты помощи Украине – и тот, что наконец окончательно проголосовали в США, и тот, что недавно был принят в Великобритании, помогут нам решить две задачи.

Первая – стабилизировать линию фронта, готовясь в том числе к новой волне наступления россиян летом.

Вторая – за счет отражения нападения улучшить наши позиции перед тем, как начнется переговорный процесс.

На мой взгляд, он начнется или во второй половине текущего года, или в начале следующего. Тренд такой, что именно в 2024-м формируются рамки переговоров. Причем я не исключаю, что переговорный процесс может запуститься параллельно с боевыми действиями. Мы действовали подобным образом во время Минского процесса, после начала гибридной войны в 2014-м.

Не исключаю, что Россия даже может на это согласиться, надеясь повторить логику 2014—2015 годов, когда с позиции силы, во время боевых действий сперва под Иловайском, а потом в Дебальцево, давили на переговорах, чтобы завершить их на своих условиях.

Рамки переговоров на международной арене уже формируются. Это видно по заявлениям основных внешних игроков. Сейчас главный вопрос – формирование условий переговоров Украиной и Россией. Страна-агрессор будет пытаться улучшить эти условия за счет позиции силы, через летнее наступление. Украина же – за счет успешной обороны, возможно, локальных наступлений и стабилизации ситуации с помощью внешней поддержки.