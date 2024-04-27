Ракети для Patriot і не тільки: стало відомо, яке озброєння передасть Україні Іспанія

Окрім ракет для Patriot, ЗСУ отримають іншу військову допомогу

Іспанія дійсно найближчим часом передасть Україні партію ракет для систем протиповітряної оборони Patriot. Окрім цього, Іспанія надасть Україні інші види озброєння та боєприпасів, щоб допомогти ЗСУ захищатися від російських терористів.

Про це сказано в офіційному комюніке іспанського міністерства оборони від 26 квітня. Заяви щодо передачі військової допомоги зробила міністр оборони країни Маргарита Роблес на засіданні Контактної групи з питань оборони України – формат "Рамштайн".

Зокрема Роблес підтвердила, що комплект зенітних ракет для систем ППО Patriot буде відправлено в Україну протягом найближчого часу. Орієнтовно вони прибудуть на логістичну базу через чотири дні.

Окрім цього, Іспанія надасть Україні й іншу військову допомогу. Мова йде про велику партію артилерійських снарядів калібру 155 та 120 міліметрів, кулемети, логістичний транспорт, бойові машини піхоти, протитанкові засоби та гаубиці. Також Україна може розраховувати отримати від Іспанії засоби протидії дронам і танки Leopard 2.

Раніше "Телеграф" писав, що Україна сподівається отримати "запасну" систему Patriot від США. Глава МЗС Дмитро Кулеба озвучив подробиці.

Греція остаточно відмовилася передавати Україні будь-які системи протиповітряної оборони – радянські С-300 або американські Patriot. В Афінах пояснили таке рішення тим, що ці системи ППО "критично важливі для захисту повітряного простору країни". Зазначимо, що до цього у Греції говорили протилежне – що вони змінили своє рішення та згодні передати ЗРК Patriot Україні. Однак натомість їм були потрібні деякі гарантії від США.

Міністр іноземних справ України Дмитро Кулеба розповів, що купити американську ЗРК готові Нідерланди та інші країни. А у Німеччині заявили, що партнери з НАТО можуть передати Україні шість систем Patriot.

Також "Телеграф" розповідав про те, скільки систем ППО потрібно Україні, щоб захиститись від російських обстрілів. Президент Володимир Зеленський назвав точну кількість необхідних Patriot.