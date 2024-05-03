Радник міністра оборони України Олексій Копитько закликав українців не панікувати через ситуацію на фронті та звернув увагу на кілька нюансів

Потоком йдуть заяви та коментарі, де рандомно згадують Суми та Харків.

Я вирішив до 15 травня нічого щодо обстановки не писати, бо в цьому немає жодного сенсу.

Після голосувань/підписів у США я вже зазначав, що в ідеалі (!) наші війська відчують ці рішення до середини травня. Несвідомі громадяни, що впадають при першій нагоді то в паніку, то в ейфорію, лаяли мене за песимізм. Мовляв, уже за тиждень все буде! Пентагон сказав, що все готове і на низькому старті!

Так не працює.

Як відомо, найскладніше — це чекати та наздоганяти.

На даний момент ситуація страшенно схожа на травень 2022 року, коли рішення вже були, але треба було ще підготувати артилерійські розрахунки і доставити БК. Тобто, потрібен дорогоцінний час, поки гинули наші люди. Зараз все на порядок простіше і зрозуміліше, але час потрібен.

Зі сходу повзе ворог. Із заходу повзе допомога. Повзе, бо як швидко б вона не летіла, це вимірюється ціною крові.

До середини травня плюс-мінус зрозумілий результат цієї боротьби темпів. Успіх росіян на Донбасі може відкрити їм можливості на інших напрямах. А неуспіх — закрити. Тому міркувати зараз можна лише дуже абстрактно, з безліччю слів "якщо".

Рахунок йде практично на дні. Обстріли Одеси та Харкова, а також удари по інфраструктурі мають на меті, зокрема, сповільнити Україну. Найкращий результат для ворога — це паніка, коли громадянські почнуть метатися та заважати забезпеченню фронту, створювати пляшкові шийки.

Що можна зробити? Вже написано сто разів. Найкраще, що можуть зробити найближчого місяця цивільні, — не метатися. Якщо виїжджати — то планово, якщо залишатися — теж планово і усвідомлюючи ризики. По можливості, підтримувати запити із коротким плечем реалізації. Бо концентрація результатів допомоги у травні-червні не завадить. Кожен сам може вирішити, який із доступних способів збереження спокою є найбільш дієвим.

Для розуміння.

Вчора влада курортного Геленджика встановила, що з 1 червня ті громадяни, які уклали контракт з росармією, отримуватимуть разову виплату від міста в розмірі 250 тис. рублів. Плюс до цього вони отримують 1 млн від регіону і 195 тис. від Міноборони РФ. Тобто майже 1,5 млн разової виплати.

Учора ж убога Володимирська область збільшила разову виплату зі 100 тис. до 250 тис. рублів.

Учора ж у Башкирії для контрактів з незмінними (нерегіональними) підрозділами росармії встановили разову виплату від регіону в 205 тис. рублів, щоб разом із грошима Міноборони виходило 400 тис. У регіональних батальйонах умови кращі, плюс окремо ще доплачують міста.

Вчора почали форсувати інформацію про контракти в інших регіонах. Наприклад, Ярославський район встановив виплату 200 тис. руб. на додаток до 300 тис. від Ярославської області та 195 тис. від Міноборони. Плюс 200 тис. накидають підприємства.

У Московській області за контракт з "елітним" полком обіцяють 1 млн рублів.

Це все до того, що в РФ, незважаючи на всю браваду, є складнощі із накопиченням військ. Інакше вони не збільшували б виплати майже щомісяця. Вони мають шалені втрати, але вони намагаються продавити.

Тож не погіршуйте там, де й так складно. Є ресурс — покращуйте, станьте опорою для тих, хто є близьким. Будуть обстріли. Нескінченні вкидання. Розсмикують з усіх можливих приводів. Попереду кілька найскладніших тижнів. Але ми таке вже проходили. І зараз пройдемо.