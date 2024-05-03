Советник министра обороны Украины Алексей Копытько призвал украинцев не паниковать из-за ситуации на фронте и обратил внимание на несколько нюансов

Потоком идут заявления и комментарии, где рандомно упоминают Сумы и Харьков.

Я решил до 15 мая ничего по поводу обстановки не писать, ибо в этом нет никакого смысла.

После голосований/подписей в США я уже отмечал, что в идеале (!) наши войска почувствуют эти решения к середине мая. Несознательные граждане, впадающие при первом удобном случае то в панику, то в эйфорию, ругали меня за пессимизм. Мол, уже через неделю всё будет! Пентагон же сказал, что всё готово и на низком старте!

Так не работает.

Как известно, самое сложное – это ждать и догонять.

В данный момент ситуация до ужаса похожа на май 2022 года, когда решения уже были, но надо было ещё подготовить артиллерийские расчёты и доставить БК. Т.е., требовалось драгоценное время, пока гибли наши люди. Сейчас всё на порядок проще и понятнее, но время всё равно требуется.

С востока ползёт враг. С запада ползёт помощь. Ползёт, потому что как быстро бы она не летела, это измеряется ценой крови.

К середине мая будет плюс-минус ясен результат этой борьбы темпов. Успех россиян на Донбассе может открыть для них возможности на других направлениях. А неуспех – закрыть. Поэтому рассуждать сейчас можно лишь очень абстрактно, с множеством слов "если".

Счёт идёт практически на дни. Обстрелы Одессы и Харькова, а также удары по инфраструктуре имеют целью в том числе — замедлить Украину. Наилучший результат для врага – это паника, когда гражданские начнут метаться и мешать обеспечению фронта, создавать бутылочные горлышки.

Что можно сделать? Уже всё написано сто раз. Лучшее, что могут сделать в ближайший месяц гражданские — не метаться. Если выезжать – то планово, если оставаться – то тоже планово и осознавая риски. По возможности поддерживать запросы с коротким плечом реализации. Ибо концентрация результатов помощи в мае-июне не помешает. Каждый сам может решить, какой из доступных способов сохранения спокойствия наиболее действенный.

Для понимания.

Вчера власти курортного Геленджика установили, что с 1 июня заключившие контракт с росармией будут получать разовую выплату от города в размере 250 тыс. рублей. Плюс к этому они получают 1 млн от региона и 195 тыс. от Минобороны РФ. Т.е., почти 1,5 млн разовой выплаты.

Вчера же убогая Владимирская область увеличила разовую выплату со 100 тыс. до 250 тыс. рублей.

Вчера же в Башкирии для контрактов с неименными (нерегиональными) подразделениями росармии установили разовую выплату от региона в 205 тыс. рублей, чтобы вместе с деньгами Минобороны получалось 400 тыс. В региональных батальонах условия лучше, плюс отдельно ещё доплачивают города.

Вчера же начали форсить информацию о контрактах в других регионах. Например, Ярославский район установил выплату 200 тыс. руб. в дополнение к 300 тыс. от Ярославской области и 195 тыс. от Минобороны. Плюс 200 тыс. накидывают предприятия…

В Московской области за контракт с "элитным" полком сулят 1 млн. рублей…

Это всё к тому, что в РФ, несмотря на всю браваду, есть сложности с накоплением войск. Иначе бы они не увеличивали выплаты почти ежемесячно. У них безумные потери, но они пытаются продавить.

Так что не ухудшайте там, где и так сложно. Есть ресурс – улучшайте, станьте опорой для тех, кто близко. Будут обстрелы. Бесконечные вбросы. Раздёргивают по всем возможным поводам. Впереди несколько самых сложных недель. Но мы подобное уже проходили. И сейчас пройдём.