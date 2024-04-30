Ексспівробітник Пентагону хотів продати Росії секрети, але нарвався на агента ФБР: подробиці скандалу

Підсудний мав борги у розмірі 237 тисяч доларів

Колишній співробітник Агентства національної безпеки США (підрозділ Пентагону) Джаре Себастьян Далк отримав вирок за звинуваченням у спробі передати секретну інформацію "російському агенту". Насправді, той працював під прикриттям у Федеральному бюро розслідувань. У якості покарання суд присудив Далку 21 рік в’язниці.

Як повідомило міністерство юстиції США, 24 квітня Далк визнав провину за шістьма пунктами звинувачення про спробу передачі секретної інформації про національну оборону. Під час судового засідання він підтвердив, що розумів, як ці дані могли були використані Росією на шкоду США.

Він обіймав посаду спеціаліста з безпеки інформаційних систем з 6 червня 2022 року. 1 липня того ж року 31-річний Далк звільнився за "сімейними обставинами". За час роботи він встиг роздрукувати документи під грифом "цілком таємно". Після звільнення він запропонував продати їх людині, яку вважав російським агентом. Зв’язок із нею він здійснював через шифровану електронну пошту, розповів фігурант на суді.

За всю викрадену інформацію, яка "матиме цінність для Росії" він хотів отримати 85 тисяч доларів. Також він обіцяв "агенту РФ" подальшу співпрацю. 28 вересня 2022 року в Денвері Далк передав документи "покупцеві". Під час цього він був затриманий.

За згодою про визнання провини чоловік визнав, що свідомо передавав файли таємному співробітнику ФБР. Він усвідомлював, що інформація буде використана на шкоду США та на користь Росії.

Як повідомляв "Телеграф", нещодавно в Німеччині затримали двох агентів, які працювали на спецслужби Росії. Вони планували влаштувати диверсії на об’єктах військової інфраструктури, щоб завадити військовій підтримці України.