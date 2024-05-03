Готували диверсії? Одна із європейських країн-союзниць України виявила купу російських агентів

Розвідувальна діяльність РФ посилилася з початку 2022 року

У Норвегії, яка нещодавно виділила суттєву фінансову допомогу Україні, виявили агентів російської розвідки, які могли готувати диверсії у Західній Норвегії. Саме там розташована найбільша в Північній Європі військово-морська база Хоконсверн і важливі енергетичні об’єкти.

Точну кількість розкритих російських шпигунів не повідомили, але зазначили, що вони діють по всьому району і пересуваються. Про це керівник Норвезької поліційної служби безпеки (PST) у Західній Норвегії Торгілс Лутро розповів в інтерв’ю NRK.

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Розвідувальна діяльність РФ у країні посилилась після повномасштабного вторгнення в Україну. Російські агенти працюють проти різних цілей, зокрема вони прагнуть дізнатись план дій на випадок надзвичайних ситуацій.

Відправляючи своїх шпигунів у Норвегію, Росія прагне не лише отримати власну вигоду, а й дискредитувати країну перед партнерами. Ніби влада не може контролювати те, що відбувається в країні.

"Зрозуміло, що одна з цілей Росії – виставити нас у поганому світлі. Вони намагатимуться показати, що ми самі себе не контролюємо, або що ми не можемо допомогти нашим союзникам з експортом у потенційних майбутніх ситуаціях", ― сказав Лутро.

Не всі агенти мають російське громадянство. Деякі співпрацюють з спецслужбами РФ через погрози або отримання фінансової нагороди. Ідентифікувати шпигунів нелегко, бо вони змішуються з натовпом, зазначив Лутро.

Зазначимо, що Норвегія вислала більш як 15 співробітників російського посольства. Їх підозрювали у шпіонажі на користь Кремля.

Раніше "Телеграф" писав, що у Норвегії закликали готуватись до війни. Влада країни бачить в Росії загрозу для Заходу.