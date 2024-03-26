"Велика загроза": з'явилися нові деталі спецоперації Росії "Майдан-3"

Основні інформаційні удари, ймовірно, будуть влітку та восени цього року

Країна-агресорка Росія проводить інформаційну кампанію, яка складається із низки вкидів. У Кремлі пропагують про відсутність виборів в Україні, дискредитацію головнокомандувача Збройних Сил України, а також висувають тезу — "мир за будь-яку ціну". Все це складові ворожої кампанії "Майдан 3".

Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко у коментарі LIGA.net.

За його словами, це велика загроза для українського суспільства. Наразі у Кремлі просувають тезу, мовляв, російський диктатор Володимир Путін "виграв вибори", а в Україні їх не планують.

"Деякі меседжі йдуть на нашу аудиторію, але дуже серйозно працюють росіяни на американському полі", — сказав Коваленко.

Він додав, що сплеск активності кампанії про "нелегітимність" був у січні-лютому. Зараз ситуація більш спокійна, бо Україна провела кампанію з роз'яснення планів ворога.

"Влада пояснила, що є 108 стаття Конституції, що президент виконує свої повноваження до вступу на пост нового президента, що вибори провести безпечно зараз неможливо. Зараз пішов спад у нашому інформполі", — додав він.

Однак, за словами Коваленка, ближче до травня цю тему можуть знову підняти. Основні інформаційні удари, ймовірно, будуть влітку та восени цього року.

Крім того, Росія намагається внести розкол в ЗСУ. Пропагандисти дискредитують головнокомандувача, заявляючи, нібито офіцерський склад України невдоволений своїм командуванням.

"Росіяни одягають українську форму й намагаються "качати" тему розколу в армії. Інша тема, яку Росія качає зараз, — "мир за будь-яку ціну". Це велика загроза. І ворог робитиме влітку, ближче до осені на неї ставку", — резюмував Коваленко.

Раніше "Телеграф" писав про те, що 27 лютого 2024 року Комітет з розвідки при президенті України заявив, що окупанти реалізують проти України дестабілізаційний план, який був названий "Майдан-3". Тобто, варто очікувати на те, що найближчими тижнями противник докладатиме максимум зусиль, щоб намагатися розпалити конфлікти всередині України, а також і в інших точках світу, де є підтримка країни.