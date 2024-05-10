Український блогер розповів про ситуацію на Харківському напрямку, де РФ намагається атакувати

Поки нічого неочікуванного під Харковом. Скоре за все розвідка боєм. Зайшли в кілька населених пунктів (практично був сіряк). Були зранку певні проблеми (людський фактор) на деяких рубежах. Навскидку з десяток одиниць бронетехніки на напрямку росіянам спалили точно. Виколупували з посадок заховавшихся. Там де ворог мав успіх і зайшов без бою, закріплюються. В кількох населених пунктах йдуть бої. Штурмують наші.

З глибини РФ в напрямок Білгорода йде техніка з новими тактичними позначками. Через кілька днів, скоріше за все будуть нові спроби. Є/будуть певні кадрові рішення, бо на ІПСО все важкувато списувати. В принципі рішення приймаються оперативно на самому верху. Поки все так, як очікувалось. Але не надто оптимістично почалося. Далі буде видно.

По Вовчанську інформації не маю. Плітки переказувати не хочу. Самі все читаєте/чуєте.