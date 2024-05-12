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"Майже ніщо": у Мінюсті України заявили про необхідність повної конфіскації російських активів

Автор
Антон Корж Антон Корж
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Малюська вважає три мільярди євро смішними грошами Новина оновлена 12 травня 2024, 02:09
Малюська вважає три мільярди євро смішними грошами. Фото facebook Denis Malyuska

Україна буде вимагати повної конфіскації активів Росії попри думку західних країн щодо цього

Прибутки від заморожених активів російських терористів у розмірі в три мільярди євро на рік, які Європейський Союз планує передавати Україні – це "майже ніщо" у масштабах війни. Для перемоги Україні потрібне фінансування на сотні мільярдів.

Про це йдеться у коментарі міністра юстиції Дениса Малюськи виданню Politico під час зустрічі міністрів юстиції країн G7 у Венеції. Малюська зазначив, що ця сума є до смішного малою.

"Якщо ми говоримо про потреби України та потреби війни, військові та невійськові, 3 мільярди євро — це насправді майже ніщо — нам потрібні сотні мільярдів, щоб виграти війну", – сказав він.

Малюська вважає, що рішення щодо виділення прибутків – це гарний перший крок. Але Україна буде вимагати повної конфіскації активів Росії попри думку західних країн щодо цього.

"Український уряд дійсно хотів би отримати повну конфіскацію і дійсно вірить, що це законно, і це єдиний підхід, який буде вирішальним у питанні вирішення війни", – додав він.

Нагадаємо, що наприкінці квітня Палата представників США схвалила передачу Україні заморожених активів Росії. Йдеться про 300 млрд доларів. Однак у Європі не підтримали це рішення, а пізніше взагалі запропонували повернути гроші Росії. Але за умови, що вона не претендуватиме на українські території. На Заході бояться розпоряджатися грошима Росії, оскільки побоюються відплати Путіна.

А 8 травня 27 послів країн-членів Євросоюзу ухвалили рішення, що Україні будуть спрямовані відсотки від заморожених російських активів. Остаточне рішення у цьому питанні ухвалить Рада Європейського Союзу.

Також "Телеграф" розповідав про те, що остаточне рішення щодо конфіскації російських активів планують оголосити на саміті G7. Він відбудеться на початку червня.

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#Активи #Війна #Конфіскація