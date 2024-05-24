Путін готовий закінчити війну? Reuters назвало умову, українці вже відреагували

Путін, скоріше "використає нинішній успіх Росії, аби залишити війну позаду"

Російський президент Володимир Путін нібито "готовий зупинити війну" проти України. А також почати переговори про припинення вогню, які передбачатимуть збереження нинішніх ліній фронту,

Про це повідомляє Reuters із посиланням на чотири російські джерела. Співрозмовники видання при цьому заявили, що Путін готовий продовжувати воювати, якщо Київ і Захід не відреагують на цю пропозицію.

"Путін може воювати стільки, скільки потрібно, але Путін також готовий до припинення вогню — до заморожування війни", — сказав ще один з чотирьох співрозмовників, високопоставлене російське джерело, яке працювало з Путіним і знає про розмови на вищому рівні в Кремлі.

Reuters поспілкувалося загалом з п’ятьма людьми, які працюють або працювали з Путіним на вищому рівні в політичному і діловому світі. П’яте джерело не коментувало заморожування війни на нинішніх лініях фронту.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на прохання прокоментувати ситуацію заявив, що глава Кремля неодноразово давав зрозуміти, що Росія нібито "відкрита до діалогу для досягнення своїх цілей, і що країна не хоче вічної війни".

МЗС та Міноборони України не відповіли на запитання.

При цьому зазначається, що, за словами джерел, Путін, скоріше "використає нинішній успіх Росії, аби залишити війну позаду".

Спираючись на свої знання про розмови у вищих ешелонах Кремля, два джерела повідомили, що Путін вважає, що досягнень у війні на сьогодні "достатньо, щоб продати перемогу російському народу".

Три співрозмовники видання також повідомили, що Путін розумів, що будь-які нові драматичні досягнення вимагатимуть ще однієї загальнонаціональної мобілізації, якої він не хотів, а одне джерело, знайоме з російським президентом, заявило, що його популярність впала після першої мобілізації у вересні 2022 року.

Крім того, одне з джерел вважає, що поки президент України Володимир Зеленський перебуває при владі, жодної угоди не може відбутися, якщо тільки Росія не обійде його і не укладе угоду з Вашингтоном.

Повідомляється, що, за словами усіх співрозмовників, фіксація в угоді усіх здобутків РФ на полі бою, не підлягає обговоренню.

Однак, за словами чотирьох співрозмовників, Путін був би готовий "задовольнитися тим, що у нього є зараз", і заморозити конфлікт на нинішній лінії фронту.

У мережі відреагували на "бажання" Путіна припинити війну. Українці не стримали емоцій, хтось вважає, що потрібно вийти на кордони 1991 року, а хтось пише, що війну треба закінчувати вже.

Переговори України і РФ

Міністр закордонних справ Дмитро Кулєба вважає, що на даний момент сідати за стіл переговорів із Росією немає сенсу. Від Кремля не можна буде досягти сумлінних дій.

Нагадаємо, що у квітні 2024-го Туреччина запропонувала новий проект договору, який може заморозити війну в Україні. У відповідь на таку ініціативу влада України зазначила, що немає жодних альтернативних "мирних планів". Єдиний варіант – повне виведення російських військ з території України.

Пізніше президент Володимир Зеленський заявив, що влітку 2024 року може розпочатися "шлях до справедливого миру". Він наголосив, що разом із союзниками Україна працює над тим, щоб червневий саміт миру у Швейцарії "справді був глобальним".

Раніше "Телеграф" писав, що у США висловилися про можливі переговори України та Росії.